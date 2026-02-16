Rīgas pašvaldība izplata svarīgu atgādinājumu namīpašniekiem par jumtu tīrīšanu
Pamatojoties uz Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra tuvāko nedēļu laika prognozēm un ņemot vērā pagājušās nedēļas intensīvo snigšanu, galvaspilsētā tuvākajā laikā iespējama pastiprināta sniega un lāsteku atdalīšanās no jumtiem. Rīgas pašvaldība aicina iedzīvotājus būt uzmanīgiem, savukārt ēku īpašniekus – rūpēties par līdzcilvēku drošību, savlaicīgi attīrot jumtus no sniega.
Rīgā ir konstatēti gadījumi, kad, norobežojot ēkas ar brīdinošajām lentēm ielas abās pusēs, tiek liegta vai būtiski apgrūtināta gājēju pārvietošanās. Rīgas pašvaldība atgādina, ka norobežot teritoriju, kurā no jumta var nokrist sniegs vai lāstekas, ir pieļaujama īslaicīgi, kamēr tiek veikta jumta tīrīšana, taču tas nav ilgtermiņa risinājums. Namu īpašniekiem no jumta krītoša ledus vai sniega draudi jānovērš, nevis norobežojot gājēju ietvi, bet gan veicot jumtu attīrīšanu.
Saistošie noteikumi paredz sniega, ledus un lāsteku notīrīšanu no balkoniem, lodžijām, būvju jumtiem un citām konstrukcijām, kas varētu apdraudēt gājējus un transportlīdzekļus. Jumta tīšanu jāveic atbilstoši darba drošības prasībām, kā to nosaka Latvijas normatīvie akti. Rīgas pašvaldība ziemas sezonā centralizēti kopj visas pašvaldības ielām piegulošās ietves, nodrošinot to mehanizētu ziemas uzturēšanu. Reizēm šie darbi ir apgrūtināti ar ilgstoši krītošo sniegu no privātīpašnieku ēku jumtiem, kuri veido ievērojamu apledojumu uz pašvaldības gājēju ietves.
Ja policija konstatē, ka nekustamā īpašuma īpašnieks vai pārvaldītājs nav notīrījis sniegu, ledu vai lāstekas no būves jumta, tādējādi apdraudot gājēju un transportlīdzekļu drošību, tā var izdot administratīvo aktu, kas uzliek īpašniekam vai pārvaldītājam par pienākumu saprātīgā termiņā veikt jumta attīrīšanas darbus. Savukārt gadījumos, kad krītoša sniega vai ledus dēļ persona jau ir guvusi traumu vai ir bojāta manta, piemēram, automašīna, pašvaldības policija var uzsākt administratīvā pārkāpuma procesu. Par šādu pārkāpumu fiziskajai personai var piemērot brīdinājumu vai naudas sodu līdz 350 eiro, bet juridiskajai personai līdz 1400 eiro.
Gan patrulēšanas laikā, gan, reaģējot uz iedzīvotāju sniegto informāciju, Rīgas pašvaldības policija atbilstoši kompetencei un normatīvajos aktos noteiktajām prasībām, veic ēku jumtu apsekošanu un bīstamības kontroli.
Pašvaldība aicina iedzīvotājus ziņot par ilgstoši norobežotām teritorijām vai nenotīrītiem ēku jumtiem uz Rīgas pašvaldības bezmaksas informatīvo tālruni 1201 vai rakstot uz 1201@riga.lv.