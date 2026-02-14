Sniegputenis Rīgas ielās (13.02.2026)
13. februārī visā Latvijas teritorijā un Rīgā plosījās spēcīgs sniegputenis.
Latviju pārklājis dziļākais sniegs kopš 2013. gada
Pēc piektdienas sniegputeņa Latviju klāj dziļākā sniega sega kopš 2013. gada pavasara, liecina Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra (LVĢMC) dati.
Augstākā sniega kārta LVĢMC novērojumu stacijās sestdienas rītā ir 62 centimetri Dagdā. Tik daudz sniega valstī nav bijis kopš 2013. gada aprīļa, kad Alūksnē sniega dziļums sasniedza 70 centimetrus.
Lielākās sniega segas biezuma izmaiņas - par 20 centimetriem - reģistrētas novērojumu stacijā "Sīļi", Līvānu novadā, kur sniega kārtas augstums pieaudzis no 38 līdz 58 centimetriem. Otrajā vietā ierindojas Gulbenes meteoroloģiskā stacija, kur sniega dziļums palielinājies par 18 centimetriem - no 28 līdz 46 centimetriem.
Daudzviet valstī sniega sega kļuvusi par vairāk nekā desmit centimetriem biezāka, bet daļā Kurzemes un Vidzemes ziemeļrietumos sniega krājumi nav pieauguši, vēja ietekmē dažās novērojumu stacijās pat reģistrēts neliels sniega segas biezuma samazinājums.
Novērojumu stacijā galvaspilsētas centrā sniega kārtas biezums palielinājies no 16 līdz 25 centimetriem.
Agrā sestdienas rītā sniega biezums novērojumu stacijās bija no pieciem centimetriem Mērsragā un septiņiem centimetriem Kolkā, Daugavgrīvā, Ainažos un Rūjienā līdz 50 centimetriem Daugavpilī, 54 centimetriem Krāslavas novada Piedrujā, 58 centimetriem Līvānu novada Sīļos un 62 centimetriem Dagdā.
40 centimetru robeža pārsniegta arī novērojumu stacijās Gulbenē un Rēzeknē, tā sasniegta Jēkabpilī un Skrīveros.
LVĢMC stacijās sniega segu mēra ultraskaņas sensors speciāli sagatavotā laukumā. Meteoroloģiskās stacijas parasti atrodas atklātā vietā, un novērojumu punktā vējš nereti nopūš sniegu vai dažkārt izveido kupenu, tādēļ vidējais sniega biezums apkārtnē var būtiski atšķirties no tā, kas izmērīts novērojumu stacijā.
Sestdienas rītā Latgales dienvidaustrumos turpina nedaudz snigt, gaisa temperatūra visā valstī ir -9..-14 grādi, pūš mērens ziemeļu, ziemeļaustrumu vējš, kas vietām putina sniegu. Tuvākajās diennaktīs nav gaidāmi būtiski nokrišņi, prognozē sinoptiķi.