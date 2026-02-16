Lielais sals neatkāpjas: naktī vietām gaiss atdzisīs līdz -30 grādiem
Otrdien naktī un no rīta gaisa temperatūra vietām Latvijā pazemināsies līdz -25..-30 grādiem, lielākais aukstums gaidāms valsts austrumos, prognozē sinoptiķi.
Teritorijas lielākajā daļā gaiss atdzisīs līdz -15..-25 grādiem, dažviet piekrastē sals būs par kādu grādu mazāks. Pūtīs lēns vējš, vietām - galvenokārt ziemeļaustrumu novados - veidosies migla un sarma.
Otrdiena būs pārsvarā saulaina, nav gaidāmi nokrišņi. Pūšot lēnam līdz mērenam austrumu, dienvidaustrumu vējam, gaisa temperatūra paaugstināsies līdz -5..-11 grādiem.
Rīgā otrdien gaidāms saulains laiks, bez nokrišņiem. Naktī pūtīs lēns dienvidaustrumu vējš un gaisa temperatūra pazemināsies līdz -17 grādiem, vietām piepilsētā - līdz -22 grādiem. Dienā vējš lēni līdz mēreni pūtīs no austrumiem, dienvidaustrumiem un temperatūra pakāpsies līdz -7 grādiem.
Saskaņā ar Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra datiem zemākā gaisa temperatūra svētdienas rītā bija -30,3 grādi Staļģenē, bet pirmdienas rītā Daugavpils novērojumu stacijā termometra stabiņš noslīdēja līdz -30,5 grādiem.
Atbilstoši pašreizējām prognozēm ziemas turpinājumā vairs nav gaidāms 30 grādu sals, laikapstākļi kļūs siltāki un mainīgāki - palaikam gaidāmi nokrišņi, atkušņi un brāzmaini vēji.