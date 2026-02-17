Mēnesis pēc traģiskā ugunsgrēka Krustkalnos. Kā šobrīd klājas ģimenei, kura cieta vissmagāk?
Pagājis jau mēnesis un viena diena, kopš 16. janvāra rītā Ķekavas novada Krustkalnos izcēlās smags ugunsgrēks, kurā bojā gāja divi vienas ģimenes bērni, bet viņu mamma un mazā māsiņu guva smagus ievainojumus. Kā šobrīd klājas ģimenei?
Traģiskajā ugunsgrēkā degušais Krustkalnu ciema nams
Kamēr atbildīgie dienesti vēl nav nākuši klajā ar traģiskā ugunsgrēka iemesliem Krustkalnu ciemā, kaimiņi – kuri atradušies ugunsnelaimei aiz sienas ...
Uzticamais ģimenes draugs Andrejs Soldatovs savā Facebook kontā stāsta: "Draugi, daudzi jautā, kā tagad klājas ģimenei, kura cieta ugunsgrēkā Krustkalnos. Tāpēc dalos ar svarīgu un ļoti smagu jaunumu par Alises un viņas mammas stāvokli.
Abu bērnu bēres jau notikušas. Mazā Alise, kurai ir tikai trīs gadi, joprojām cīnās par dzīvību. Viņas stāvoklis ir kritisks un nestabils. Lai noņemtu apdegušo ādu, tika veikta operācija. Viņas galvas āda ir smagi cietusi – pēc ārstu domām, mati uz galvas vairs nekad neataugs. Lai atjaunotu asinsriti galvas rajonā, plānotas sarežģītas operācijas – muskuļu un audu transplantācija no muguras uz galvu.
Alises kāja ir smagi cietusi – ikra muskulis tika pilnībā noņemts kopā ar nervu. Ārsti prognozē, ka nākotnē viņai, iespējams, būs jānēsā protēze, jo kājas apakšējā daļa vairs nevarēs pilnvērtīgi saliekties. Rakstu šos vārdus, un asaras rit… un tas vēl nav viss.
Alisei ir aptuveni 40% ķermeņa apdegumu. Gandrīz ik pēc trim dienām ārsti veic donora ādas transplantācijas operācijas, taču, diemžēl, āda ne vienmēr labi pieņem transplantātu. Visi pieci pirkstu gali kreisajai rokai tika amputēti līdz otrajai falangai.
Iepriekš tika izņemta daļa viņas tievās zarnas, un ārsti pieļauj, ka nākotnē Alise, iespējams, nevarēs normāli ēst. Pastāv liela iespēja, ka uzturvielas būs jāievada caur vēnu ar īpašiem šķīdumiem, kas nodrošina organismu ar nepieciešamajiem vitamīniem un minerālvielām, jo pārtika var neuzsūkties. Priekšā ir sarežģītas un ilgstošas operācijas, audu transplantācija, kā arī ilgs ārstēšanās un atveseļošanās ceļš.
Bērnu mamma Taņa ir iznākusi no komas. Tagad viņa ir pie samaņas un atrodas parastā palātā, taču arī viņas ceļš uz atveseļošanos būs ļoti garš – gan fiziski, gan emocionāli. Izdzīvotā apzināšanās tikai sākas.
Šī ģimene ir piedzīvojusi elli un joprojām tajā atrodas. Ja vēl neesi palīdzējis šai ģimenei, lūdzu, neritini garām. Šobrīd viņiem ir ļoti nepieciešams materiāls atbalsts. Jebkurš ziedojums ir iespēja Alisei, Taņai un visai ģimenei.
Paldies par jūsu laipnību. Paldies visiem, kas paliek man blakus.''
Rekvizīti, lai palīdzētu ģimenes tēvam:
LV10HABA0551063156149
Artjoms Dmitrijevs
Mērķis: ziedojums ģimenei pēc ugunsgrēka