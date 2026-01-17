Traģiskajā ugunsgrēkā degušais Krustkalnu ciema nams
Kamēr atbildīgie dienesti vēl nav nākuši klajā ar traģiskā ugunsgrēka iemesliem Krustkalnu ciemā, kaimiņi – kuri atradušies ugunsnelaimei aiz sienas ...
Policija izsakās, vai jau ir versijas par briesmīgā ugunsgrēka cēloni Ķekavas pagasta Krustkalnos
Piektdien Latviju satrieca briesmīgā ziņa par ugunsgrēku dzīvojamā mājā Ķekavas pagasta Krustkalnu ciemā, kas paņēma divu bērnu dzīvības, un daudzus noteikti interesē, vai likumsargiem ir pavedieni, kas varētu viest skaidrību par šīs traģēdijas cēloni.
Diemžēl pagaidām skaidrības nav. Patlaban Valsts policija vēl nav izvirzījusi konkrētas versijas par Krustkalnu ciema daudzīvokļu mājas ugunsgrēka cēloņiem, un lielāka skaidrība varētu būt tikai pēc ekspertīžu saņemšanas, aģentūrai LETA pastāstīja Valsts policijas Sabiedrisko attiecību nodaļā. Policija patlaban nevar prognozēt aptuveno laiku ekspertīžu pabeigšanai.
Jau ziņots, ka piektdienas rītā dzīvojamās mājas ugunsgrēkā Ķekavas pagasta Krustkalnu ciemā gājuši bojā divi bērni. TV3 vakar ziņoja, ka sieviete, kura, iespējams, ir bojāgājušo bērnu māte - smagā stāvoklī ārstējas slimnīcā. Par viņas trešo bērnu - četrgadīgo meiteni, kas arī cietusi traģēdijā, šobrīd rūpējas bērnu slimnīcas mediķi.
Valsts policija sākusi kriminālprocesu pēc Krimināllikuma nodaļas par noziedzīgiem nodarījumiem pret īpašumu.