Traģiskajā ugunsgrēkā Krustkalnos smagi cietusi arī aptuveni četrus gadus veca meitenīte
Traģiskajā ugunsgrēkā Krustkalnu ciemā, kas piektdien, 16. janvārī, laupīja divu bērnu dzīvības, smagi cietis vēl kāds bērns – aptuveni četru gadu veca meitenīte, kas smagā stāvoklī šobrīd ārstējas Bērnu klīniskās universitātes slimnīcā (BKUS), vēsta 'Degpunktā'.
Kā raidījumam ziņo vietējā iedzīvotāja Dace: 'Tad, kad mūs evakuēja, mamma un viens bērniņš bija aizvesti ar ātro palīdzību. Cik es saprotu, vīrs bija jūrnieks un vispār nebija mājās.' Raidījums ziņo, ka bērns šobrīd smagā stāvoklī ārstējas slimnīcā, kamēr viņas māmiņa nogādāta apdegumu centrā.
Tikmēr kāda cita iedzīvotāja Jauns.lv ziņoja, ka redzējusi, kā glābēji aizved vienu no cietušajiem: “Es redzēju, kā to sievieti aizved neatliekamās palīdzības brigāde, viņa bija stipri apdegusi. Pati iedzēru nervu zāles un bērnus aizvedu uz dārziņu, lai viņiem tas nav jāredz".
Kad Jaunlazdu ielā 5 ieradās glābēji, dzīvoklis jau dega ar atklātu liesmu, bet citos dzīvokļos bija spēcīgs piedūmojums. Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests, kas izsaukumu uz ugunsgrēku saņēma plkst. 4.59, skaidro, ka ugunsgrēks izcēlās ēkas pirmajā stāvā un strauji, ņemot vērā nama plašo ventilācijas sistēmu, izplatījās pa augšējiem stāviem. Kamēr vairāki iedzīvotāji norāda, ka dūmu signalizāciju nav dzirdējuši, cita iedzīvotāja pauž, ka tā tomēr skanējusi, bet klusi.
Traģiskais ugunsgrēks laupīja 5 gadus vecas meitenītes un viņas 15 gadus vecā brāļa dzīvību. No ēkas pašu spēkiem evakuējās 15 cilvēki, bet glābēji palīdzēja to izdarīt vēl 29. Sieviete, kura, iespējams, ir bojāgājušo bērnu māte, kā arī mazgadīgs bērns smagā stāvoklī šobrīd ārstējas slimnīcā. No evakuētajiem cilvēkiem mediķi sniedza palīdzību septiņiem cilvēkiem, no kuriem trīs tika hospitalizēti.
Ķekavas novadā turpinās ugunsgrēka dzēšanas un likvidēšanas darbi dzīvojamā mājā
Nama apsaimniekotājs, firma 'Fortium', šobrīd dara visu iespējamo, lai palīdzētu cietušajiem ar pagaidu dzīvesvietas atrašanu un citiem jautājumiem. Dzīvesvietas nama iemītniekiem sola palīdzēt nodrošināt arī Ķekavas pašvaldība. Tikmēr līdzcilvēki cietušajai ģimenei sākuši vākt ziedojumus uz kontu: LV10HABA0551063156149 (Artjoms Dmitrijevs)."
Valsts policijas preses pārstāve Līga Dziļuma norāda, ka par notikušo sākts kriminālprocess pēc Krimināllikuma nodaļas par noziedzīgiem nodarījumiem pret īpašumu.