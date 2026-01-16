Traģēdija Krustkalnu ciemā: ugunsgrēkā bojā gājuši piecus un piecpadsmit gadus veci bērni
Piektdienas rītā dzīvojamās mājas ugunsgrēkā Ķekavas novada Ķekavas pagasta Krustkalnu ciemā bojā gājuši piecus un 15 gadus veci bērni, ziņo Latvijas Televīzija.
Latvijas Televīzijas raidījumā vēstīts, ka sieviete, kura, iespējams, ir bojāgājušo bērnu māte, kopā ar mazgadīgu bērnu smagā stāvoklī ārstējas slimnīcā. Jau ziņots, ka Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta palīdzība pēc negadījuma bija nepieciešama septiņiem cilvēkiem. No tiem četri bija cietuši – trīs personas tika hospitalizētas, bet vēl trim hospitalizācija nebija nepieciešama.
Ēkas apsaimniekotājs un “Fortium.lv” valdes loceklis Artūrs Dobrovoļskis raidījumā norādīja, ka tiek organizēta iedzīvotāju izmitināšana.
"Vairāk kā astoņus dzīvokļus jau esam norīkojuši, bet diemžēl netiekam vēl ēkā iekšā, lai klienti varētu paņemt savas privātās mantas un dotos uz savu pagaidu izmitināšanas vietu," teica ēkas apsaimniekotājs.
Viņš arī min, ka "ēkas bija drošas, ilgus gadus uzturētas, un nekas neliecināja, ka varētu notikt šāda nelaime."
Jau vēstīts, ka ugunsgrēks noticis ēkā Jaunlazdu ielā 5. Ap plkst. 5 Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests (VUGD) saņēma informāciju, ka Ķekavas novadā četrstāvu dzīvojamās mājas pirmā stāva dzīvoklī ir izcēlies ugunsgrēks. Ierodoties notikuma vietā, ugunsdzēsēji konstatēja, ka pa ēkas stāviem strauji ar atklātu liesmu izplatās degšana. No degošās ēkas ugunsdzēsēji izglāba 29 cilvēkus, no tiem 18 ar glābšanas maskām, sešus ar autokāpnēm un piecus ar trīsposmu izbīdāmajām kāpnēm.
Valsts policijas preses pārstāve Līga Dziļuma aģentūrai LETA teica, ka par notikušo sākts kriminālprocess pēc Krimināllikuma nodaļas par noziedzīgiem nodarījumiem pret īpašumu.
