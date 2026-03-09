Laiks skaitāms dienās: Lietuvas pārvadātāji panikā - Baltkrievija var konfiscēt viņu kravas automašīnas
Lietuvas pārvadātāji pauž bažas, ka jau 10. martā Baltkrievija varētu sākt konfiscēt simtiem kravas automašīnu, kas kopš pagājušā gada rudens ir iestrēgušas valstī. Par to brīdina Lietuvas Nacionālā autopārvadātāju asociācija “Linava”.
Saskaņā ar asociācijas rīcībā esošo informāciju konfiskācija varētu sākties pēc tam, kad beigsies četru mēnešu termiņš, kopš Baltkrievija neļauj šiem transportlīdzekļiem izbraukt no valsts. Daļa kravas auto Baltkrievijā atrodas jau kopš pagājušā gada oktobra beigām.
“Pašlaik nav pazīmju, ka konfiskācija jau būtu oficiāli izsludināta, taču no Baltkrievijas puses esam saņēmuši informāciju, ka 10. martā beidzas četru mēnešu termiņš, pēc kura varētu tikt pieņemts kāds lēmums,” aģentūrai BNS sacīja “Linava” prezidents Erlandas Mikēns.
Viņš piebilda, ka pagaidām grūti prognozēt, cik reāls ir konfiskācijas scenārijs, tomēr, visticamāk, lēmums tiks pieņemts tuvākajā laikā.
Savukārt Starptautiskā transporta un loģistikas alianses ģenerālsekretārs Povils Drižs norādīja, ka oficiālu paziņojumu par Lietuvas kravas automašīnu pārņemšanu Baltkrievijas kontrolē pagaidām nav.
Lietuvas Ārlietu ministrija informējusi, ka pārvadātāju jautājums ir viens no svarīgākajiem dienaskārtības punktiem un tas tiek risināts Eiropas Savienības līmenī, kā arī par situāciju informēta ANO Eiropas Ekonomikas komisija. Iespējamā transportlīdzekļu konfiskācija tiek vērtēta kā spiediena instruments no Baltkrievijas puses.
Pēc jaunākajiem “Linava” apkopotajiem datiem Baltkrievijā joprojām varētu būt iestrēguši 1472 Lietuvas kravas auto un puspiekabes.