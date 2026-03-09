Ķemeru Nacionālajā parkā konstatēti desmitiem dzīvnieku līķu
Ķemeru nacionālā parka teritorijā esošajās Dunduru pļavās Dabas aizsardzības pārvaldes (DAP) vides inspektori pirmdien konstatējuši veco dzīvnieku bojāeju, informēja DAP komunikācijas speciāliste Baiba Ralle.
Sociālajos medijos Arigo Toro (iepriekš Aldis Gobzems) ir publiskojis attēlus ar beigtiem dzīvniekiem Dunduru pļavās, apgalvojot, ka tur masveidā nobeidzas dzīvnieki. Viņš esot saskaitījis 41 dzīvnieka līķi.
DAP vides inspektori pirmdien, apsekojot Dunduru pļavu ganību teritoriju, secināja, ka teritorijā bojā gājuši galvenokārt vecie dzīvnieki, kuri jau bija pārsnieguši sava bioloģiskā vecuma slieksni, tādēļ no dabas procesu viedokļa šāds atbirums ir vērtējams kā normāls dzīvnieku dzīves cikls.
Pārkāpumi no dabas aizsardzības viedokļa nav konstatēti, uzsver DAP.
Savukārt dzīvnieku labturības aspekti ir jāvērtē kompetentajai iestādei - Pārtikas un veterinārajam dienestam, norāda DAP.
Kā liecina informācija Ķemeru nacionālā parka mājaslapā, Dunduru pļavās lielā aplokā ganās taurgovis un Konik zirgi. Šīs dzīvnieku šķirnes ir īpaši izveidotas dzīvei savvaļā un ir ļoti tuvas saviem sen izmirušajiem senčiem - tauriem un tarpāniem.
Taurgovis jeb Heka govis ir šķirne, kas radīta Vācijā 20. gadsimta sākumā, mēģinot dažādu govju šķirņu krustošanas rezultātā iegūt izmirušajiem tauriem līdzīgus dzīvniekus. Šai govju šķirnei ir raksturīga spēja izdzīvot savvaļā, tajā skaitā aizstāvēties pret plēsējiem.
Konik zirgu šķirne ir radīta Polijā. Līdzīgi kā taurgovis, šķirne tika radīta mērķtiecīgi krustojot dažādas zirgu šķirnes, lai iegūtu izmirušajiem savvaļas zirgiem līdzīgus dzīvniekus.
Dunduru pļavas ir vieta, kur realizēts pirmais upju atjaunošanas projekts Latvijā. Tā gaitā no dziļa un taisna meliorācijas grāvja izveidota līkumota upīte - Slampe.
Dunduru pļavas apsaimnieko Ķemeru nacionālā parka fonds.
Kā liecina "firmas.lv" informācija, nodibinājums "Ķemeru nacionālā parka fonds" 2024. gadā nav iesniedzis gada pārskatu. 2023. gadā fonda apgrozījums bija 76 299 eiro, zaudējumi sasniedza 123 704 eiro.