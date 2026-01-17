Traģiskajā ugunsgrēkā degušais Krustkalnu ciema nams
"Sadedzis viss": vāc ziedojumus ģimenei, kas Krustkalnu ugunsgrēkā zaudēja divus bērnus, bet trešais atrodas slimnīcā
Piektdien sabiedrību satrieca traģēdija Ķekavas novada Krustkalnos, kur ugunsgrēkā gāja bojā divi bērni. Nu sociālajā vietnē “Facebook” paziņots par līdzekļu vākšanu ģimenei, kuru šī traģēdija skārusi vissmagāk.
“Tā nav vienkārši traģēdija. Tā ir pilnībā sagrauta mūsu draugu — Artjoma Dmitrijeva un Tatjanas Dmitrijevas — dzīve. Naktī uz 16.01.2026. uguns paņēma dzīvību diviem viņu bērniem. 5 un 15 gadi…,” teikts paziņojumā, ko publicējis lietotājs, kura vārds norādīts kā “Andrej Soldat”. “Trešais bērns šobrīd ar smagiem apdegumiem cīnās par dzīvību. Taņa atrodas reanimācijā, komā. Artjoms palicis viens — sāpēs, klusumā un tukšumā.”
“Sadedzis viss. Māja, kuru viņi gadiem ilgi būvēja. Mantas, dokumenti, bērnu fotogrāfijas, rotaļlietas, atmiņas. Viss, kas viņus padarīja par ģimeni.”
“Viņiem šobrīd ir vajadzīga ne tikai materiāla palīdzība. Viņiem ir svarīgi sajust, ka viņi šajā murgā nav vieni.”
Spriežot pēc komentāriem, daudzi ir atsaukušies šim lūgumam.
Jauns.lv jau vēstīja, ka Ķekavas novada pašvaldības būvvalde nolēmusi aizliegt Krustkalnu ciemā ugunsgrēkā cietušās ēkas ekspluatāciju visā tās apjomā. Tas darīts, pamatojoties uz būvvaldes veiktās ēkas apsekošanas rezultātiem. Ugunsgrēkā cietušajai ēkai Jaunlazdu ielā 5 konstatēti būtiski bojājumi, kas ietekmē tās drošumu.
Apsekošanas laikā konstatēts, ka ugunsgrēks ir skāris vairākus dzīvokļus un ēkas fasādi, bojātas ēkas nesošās konstrukcijas un pārsegumi, kā arī ugunsgrēka dzēšanas rezultātā daļa ēkas cietusi no ūdens iedarbības. Ēkai šobrīd ir pilnībā atslēgta gāzes, ūdens, siltuma un elektroapgāde. Iedzīvotājiem uzturēties ēkā šobrīd nav droši, uzsver pašvaldība.
Ēkas īpašniekiem uzdots nekavējoties nodrošināt pilnu būves tehnisko apsekošanu, lai varētu lemt par turpmāko rīcību un iespējamu daļēju ekspluatācijas atjaunošanu.
Jau ziņots, ka dzīvojamā ciemata "Jaunlazdu mājas" apsaimniekotājs ir SIA "Fortium.lv".
Ķekavas novada pašvaldība esot tiešā saziņā ar cietušajām ģimenēm un turpinot sniegt nepieciešamo atbalstu, tostarp izmitināšanas un sociālās palīdzības nodrošināšanu.
Kā ziņots, "Fortium.lv" visus ugunsgrēkā cietušās ēkas iemītniekus izmitinājis citos dzīvokļos. Daļai piedāvāti brīvie dzīvokļi ciematā "Jaunlazdu mājas", bet citiem - citos "Fortium.lv" apsaimniekotajos projektos, piemēram, "Panorama Plaza".
Jautāti, vai cietusī ēka bija apdrošināta, "Fortium.lv" atbildēja apstiprinoši. Tāpat apsaimniekotājs norādīja, ka visos dzīvokļos bijuši uzstādīti dūmu detektori.
Par ēkas atjaunošanu "Fortium.lv" iepriekš komentārus nesniedza, norādot, ka par to tiks lemts pēc izmeklēšanas beigām.
Jau ziņots, ka piektdienas rītā dzīvojamās mājas ugunsgrēkā Krustkalnu ciemā gāja bojā divi bērni. TV3 ziņoja, ka sieviete, kura, iespējams, ir bojāgājušo bērnu māte - smagā stāvoklī ārstējas slimnīcā. Par viņas trešo bērnu - četrgadīgo meiteni, kas arī cietusi traģēdijā, šobrīd rūpējas bērnu slimnīcas mediķi.
Valsts policija sākusi kriminālprocesu pēc Krimināllikuma nodaļas par noziedzīgiem nodarījumiem pret īpašumu, bet vēl nav izvirzījusi konkrētas versijas par ugunsgrēka cēloņiem. Lielāka skaidrība varētu būt tikai pēc ekspertīžu saņemšanas.