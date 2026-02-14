Sniega tīrīšana Rīgā noritējusi visu nakti
Sniega tīrīšanas darbi Rīgā noritējuši visu nakti, kā arī darbs ar pilnu jaudu turpināsies arī brīvdienās. Sniega tīrīšanas darbos galvaspilsētā naktī un šorīt tika kopumā iesaistītas 87 transporta vienības.
Kā skaidro Rīgas pašvaldības Ārtelpas un mobilitātes departamenta Uzturēšanas pārvaldes vadītājs Viktors Admidiņš, sniegputeņa laikā, kāds galvaspilsētu skāra iepriekšējā diennaktī, ielu tīrīšanas darbi tiek veikti nepārtrauktā režīmā, pastiprināti veicot tiltu un maģistrālo ceļu tīrīšanu.
Naktī un no agra rīta Rīgā uz brauktuvēm strādājušas 45 tehnikas vienības, savukārt 42 tehnikas vienības ietvju kopšanu sāka no plkst. 3.00 naktī. Primāri tiek kaisītas ietves, uz kurām ir visintensīvākā gājēju plūsma.
Vecrīgā un Rīgas vēsturiskajā centrā turpinās ietvju tīrīšana. No agra rīta ietves tiek kaisītas arī ar pretslīdes materiālu, un darbi joprojām turpinās.
Sniegputenis Rīgas ielās (13.02.2026)
13. februārī visā Latvijas teritorijā un Rīgā plosījās spēcīgs sniegputenis.
Tāpat pilsētā turpinās sniega izvešana. Pašlaik ir izvesti aptuveni 1900 kubikmetru sniega.
Pastiprināta uzmanība tiek pievērsta tiltiem, lai nodrošinātu sabiedriskā transporta un autotransporta plūsmu. Saņemot informāciju par kustības apgrūtinājumiem, tiek nosūtītas brigādes nekavējoties.
Ielu uzturētāji turpinās veikt brauktuvju un ietvju kopšanas darbus brīvdienās, atbilstoši laikapstākļiem, lai mazinātu bīstamu situāciju veidošanos pilsētas ielās.
Rīgas pašvaldība aicina iedzīvotājus un satiksmes dalībniekus būt uzmanīgiem, plānot savus kustības maršrutus, ņemot vērā ziemas braukšanas režīmu.
Lai pārliecinātos, kuras ietves šajā ziemā kopj pašvaldība, aicina ielūkoties kartē pašvaldības mājaslapā.
Pašvaldība aicina iedzīvotājus par nenotīrītām pašvaldības ietvēm un brauktuvēm, informēt atbildīgos dienestus, ziņojot pa Rīgas pašvaldības informatīvo tālruni 1201 vai e-pastā 1201@riga.lv.