Drūma diena uz Latvijas autoceļiem: līdz piektdienas pēcpusdienai reģistrēti kopumā 160 ceļu satiksmes negadījumi
Piektdien, 13. februārī, kad Latvijā izsludināts oranžais laikapstākļu brīdinājums, Latvijā ir fiksēti jau 94 ceļu satiksmes negadījumi. Kā Jauns.lv ziņo Valsts policija, kādā negadījumā Rīgā sadūrušās četras automašīnas.
Jau ziņots, ka Latvijā plosās spēcīgs sniegputenis, un visā valstī izsludināts oranžās pakāpes laikapstākļu brīdinājums. Kā ziņo sinoptiķi, redzamība sniegputenī vietām Dienvidkurzemē un Zemgalē samazinājusies līdz 500-800 metriem. Bet "Latvijas valsts ceļi" (LVC) brīdina, ka sniegs un apledojums šobrīd apgrūtina braukšanu visā Latvijā.
Valsts policija Jauns.lv apstiprina, ka šodien ceļu satiksmes negadījumu skaits tiešām ir lielāks nekā parastā dienā, un valstī līdz plkst. 13.00 fiksēti 94 negadījumi - no tiem piecos gadījumos cietuši cilvēki. Turklāt vairums negadījumu, kopumā 47, reģistrēti Rīgas reģionā.
Kā Jauns.lv ziņo kāda aculieciniece, vairākas automašīnas sadūrušās Rīgā uz Brīvības un Tallinas ielas stūra. Kā Jauns.lv apstiprina likumsargi, ap pulksten 11.30 Rīgā, Brīvības ielā bija noticis ceļu satiksmes negadījums, kurā bija iesaistītas četras vieglās automašīnas. Negadījumā neviena persona necieta. Sākotnēji notikuma vietā bija bloķēta satiksme, taču šobrīd tā ir atjaunota. Valsts policija skaidro negadījuma apstākļus.
Tāpat iedzīvotāji ziņo par sadursmi 13. janvāra ielā, kā rezultātā izveidojies pamatīgs sastrēgums un tikusi bloķēta arī tramvaja satiksme. Iedzīvotāji ziņo, ka pamatīgs sastrēgums izveidojies arī uz A1 šosejas, aiz Baltezera, kur notikusi sadursme, kuras dēļ bloķēta viena autoceļa josla. Sadursmes dēļ satiksme bloķēta arī Juglas ielā.
Tāpat tiek ziņots par avarējušām mašīnām, kas noskrējušas no ceļa: uz autoceļa Salaspils-Babīte avarējis kravas auto. Patlaban negadījuma vietā strādā operatīvie dienesti un satiksme tiek regulēta pa vienu braukšanas joslu. Vēl tiek noskaidrota informācija, vai avārijā ir cietušie.
Blīdenē automašīna noskrējusi no ceļa. Tāpat iedzīvotāji ziņo, ka sadursmes dēļ tikusi bloķēta viena no Ikšķiles centrālajām ielām.
"Turpinoties intensīvai snigšanai, aicinām autobraucējus plānot papildu laiku ceļam un rēķināties, ka visgrūtāk izbraucami var būt reģionālie un vietējie autoceļi ar mazāku satiksmes intensitāti," aicina "Latvijas valsts ceļi". Par aizputinātiem ceļu posmiem un citiem sarežģījumiem uz valsts autoceļiem aicinām ziņot, zvanot uz diennakts bezmaksas info tālruni 80005555.
Jauns.lv ievērojis, ka tiek ziņots, ka nesen noticis ceļu satiksmes negadījums uz A5 (Rīgas apvedceļš) pirms Rīgas HES, braucot no Salaspils puses.
Kā arī Jauns.lv aculiecinieks pastāstīja, ka pie tā dēvētā "Sievasmātes apļa" saskrējušās divas kravas automašīnas.