VIDEO: "Ar kājām ātrāk!" Rīgā sniegputenis paralizē satiksmi; apgrūtināti braukšanas apstākļi visā Latvijā
Sniegputenis Rīgā izraisījis haosu satiksmē, kurā daudzas ielas ir pilnībā apstājušās. Jauns.lv aculiecinieki ziņo, ka laikapstākļu dēļ satiksme vairākās galvaspilsētas ielās ir paralizēta, un ātrāk ir pārvietoties ar kājām. Tāpat arī "Latvijas valsts ceļi" informē, ka visā Latvijā piektdienas vakarā uz ceļiem ir apgrūtināti braukšanas apstākļi.
Galvaspilsētā, piemēram, Brīvības un Tallinas ielā cilvēki spiesti kāpt ārā no sabiedriskajiem transportiem un turpināt ceļu kājām.
Jau ziņots, ka piektdien, 13. februārī, Latvijā izsludināts oranžais laikapstākļu brīdinājums. Sniegputenis, kas šobrīd plosās visā valstī, ir samazinājis redzamību, īpaši Dienvidkurzemē un Zemgalē, kur tā ir tikai 500-800 metri.
Līdz piektdienas plkst. 16.00 Latvijā reģistrēti jau 160 ceļu satiksmes negadījumi, kas ir vairāk nekā parasti darba dienās. Sinoptiķi brīdina, ka piektdien un naktī uz sestdienu gaidāms spēcīgs sniegputenis, kas var vēl vairāk pasliktināt situāciju uz ceļiem visā valstī.
Kā Jauns.lv ziņo kāda aculieciniece, vairākas automašīnas sadūrušās Rīgā uz Brīvības un Tallinas ielas stūra. Kā Jauns.lv apstiprina likumsargi, ap pulksten 11.30 Rīgā, Brīvības ielā bija noticis ceļu satiksmes negadījums, kurā bija iesaistītas četras vieglās automašīnas. Negadījumā neviena persona necieta. Sākotnēji notikuma vietā bija bloķēta satiksme, taču šobrīd tā ir atjaunota. Valsts policija skaidro negadījuma apstākļus.
Tāpat iedzīvotāji ziņo par sadursmi 13. janvāra ielā, kā rezultātā izveidojies pamatīgs sastrēgums un tikusi bloķēta arī tramvaja satiksme. Iedzīvotāji ziņo, ka pamatīgs sastrēgums izveidojies arī uz A1 šosejas, aiz Baltezera, kur notikusi sadursme, kuras dēļ bloķēta viena autoceļa josla. Sadursmes dēļ satiksme bloķēta arī Juglas ielā.
Tāpat tiek ziņots par avarējušām mašīnām, kas noskrējušas no ceļa: uz autoceļa Salaspils-Babīte avarējis kravas auto.
Blīdenē automašīna noskrējusi no ceļa. Tāpat iedzīvotāji ziņo, ka sadursmes dēļ tikusi bloķēta viena no Ikšķiles centrālajām ielām.
"Turpinoties intensīvai snigšanai, aicinām autobraucējus plānot papildu laiku ceļam un rēķināties, ka visgrūtāk izbraucami var būt reģionālie un vietējie autoceļi ar mazāku satiksmes intensitāti," aicina "Latvijas valsts ceļi". Par aizputinātiem ceļu posmiem un citiem sarežģījumiem uz valsts autoceļiem aicinām ziņot, zvanot uz diennakts bezmaksas info tālruni 80005555.
Jauns.lv ievērojis, ka tiek ziņots, ka nesen noticis ceļu satiksmes negadījums uz A5 (Rīgas apvedceļš) pirms Rīgas HES, braucot no Salaspils puses.
Kā arī Jauns.lv aculiecinieks pastāstīja, ka pie tā dēvētā "Sievasmātes apļa" saskrējušās divas kravas automašīnas.
Latvijas Valsts ceļi aicina autobraucējus plānot papildu laiku ceļam un īpaši uzmanīties uz reģionālajiem un vietējiem autoceļiem, kur sniegputeņi apgrūtina ceļu satiksmi. Valsts ceļu dienests arī norāda, ka tiek aicināti ziņot par aizputinātiem ceļu posmiem, zvanot uz diennakts bezmaksas informācijas tālruni 80005555.