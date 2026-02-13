Sniegputeņa dēļ Blīdenē no autoceļa noskrējusi mašīna, Rīgā kavējas sabiedriskais transports
Sniegputenis apgrūtinājis braukšanas apstākļus visā Latvijā - iedzīvotāji ziņo, ka autoceļi ir kļuvuši slideni, netālu no Blīdenes tiek ziņots par grāvī ieskrējušu automašīnu, bet SIA "Rīgas satiksme" ziņo, ka autobusi un trolejbusi galvaspilsētā šobrīd kavējas par aptuveni 15 minūtēm.
Jau ziņots, ka Latvijā plosās spēcīgs sniegputenis, un visā valstī izsludināts oranžās pakāpes laikapstākļu brīdinājums. Kā ziņo sinoptiķi, redzamība sniegputenī vietām Dienvidkurzemē un Zemgalē samazinājusies līdz 500-800 metriem. Bet "Latvijas valsts ceļi" (LVC) brīdina, ka sniegs un apledojums šobrīd apgrūtina braukšanu visā Latvijā.
Šorīt visā Latvijā autoceļi sniegoti un apledo, strādā 114 ziemas tehnikas vienības https://t.co/Y7meqpSb26 pic.twitter.com/LEcdo1PERe— Latvijas Valsts ceļi (@LVceli) February 13, 2026
Laikapstākļi ietekmējuši arī sabiedriskā transporta darbību galvaspilsētā. Kā norāda SIA "Rīgas satiksme" pārstāve Baiba Bartaševiča-Feldmane, kavēšanās lielākoties saistīta ar satiksmes negadījumiem, kas palēnina satiksmi.
Šodien tā dēvētās puteņa biļetes Rīgā netika ieviestas, jo dienesti ar sniega daudzumu tiks galā, intervijā Latvijas Radio sacīja Rīgas pilsētas izpilddirektors Jānis Lange. Viņš piebilda, ka lēmums pieņemts, konsultējoties ar dažādiem dienestiem, tostarp ar meteorologiem, un norādīja, ka puteņa biļetes dienā pašvaldībai izmaksā līdz 200 000 eiro. Tāpat viņš paskaidroja, ka puteņa biļešu mērķis ir palīdzēt dienestiem smagos apstākļos labāk notīrīt sniega sanesumus un kupenas. Tomēr šobrīd tik liels sniega apjoms nav prognozēts, viņš norādīja.
Arī SIA "Jelgavas autobusu parks" (JAP) informē, ka šorīt laikapstākļu dēļ Jelgavā ir palēnināta satiksme, kā dēļ var kavēties pilsētas sabiedriskais transports. "Visi pilsētas autobusi kursē, taču novērojumi liecina, ka satiksme ir krietni lēnāka nekā ikdienā, līdz ar to var būt kavējumi. Lūgums pasažieriem būt saprotošiem," komentē JAP komercdirektors Gatis Dūmiņš.
Bet "Vivi" brīdina, ka laikapstākļu dēļ var aizkavēties vilcienu kustība vai var tikt atcelti atsevišķi reisi. "Vilciena kavējuma vai atcelšanas gadījumā pasažieris var saņemt biļetes naudas atmaksu vai kompensāciju par izdevumiem. Pieteikumu ar attaisnojošiem dokumentiem var iesniegt elektroniski, Vivi Klientu apkalpošanas centrā vai biļešu kasē," pauž uzņēmums.
Tikmēr iedzīvotāji daudzviet Latvijā ziņo par apgrūtinātiem braukšanas apstākļiem. Jauns.lv lasītāja ziņo, ka grūti izbraucāms kļuvis Bauskas-Panevēžas autoceļš, un tāpat tiek ziņots par grāvī iebraukušu netālu no Blīdenes.
LVC ziņo, ka ceļu uzturēšanas darbos iesaistītas 114 ziemas dienesta tehnikas vienības, kas autoceļus tīra prioritārā secībā - vispirms atbrīvojot no sniega galvenos ceļus un ceļus ar lielāku satiksmes intensitāti, un pilnībā no sniega tie tiek attīrīti tikai pēc snigšanas beigām.
Sinoptiķi norāda, ka daļa autoceļu šodien var kļūt neizbraucami, arī dzelzceļa sliedes vietām var tikt aizputinātas. Sliktākā situācija veidosies, sākot ar piektdienas pēcpusdienu. Rīgā piektdien ilgstoši snigs un putinās, brīžiem - spēcīgi. Austrumu, ziemeļaustrumu vējš brāzmās pūtīs ar ātrumu līdz 13 metriem sekundē. Gaisa temperatūra būs -6..-7 grādi.