Latvijā gaidāms spēcīgs sniegputenis: izsludināts oranžais brīdinājums
Piektdien, 13. februārī, Latvijā plosīsies spēcīgs sniegputenis, un visā valstī izsludināts oranžās pakāpes laikapstākļu brīdinājums, brīdina sinoptiķi.
Rīta pusē valsts lielākajā daļā snieg
Piektdienas rītā Latvijā pamazām pastiprinās vējš un arvien lielākā valsts daļā snieg, liecina meteoroloģiskā informācija. Redzamība sniegputenī vietām Dienvidkurzemē un Zemgalē samazinājusies līdz 500-800 metriem. Pasliktinās braukšanas apstākļi.
Austrumu, ziemeļaustrumu vēja ātrums brāzmās sasniedz 7-12 metrus sekundē, Kolkā - 14 metrus sekundē. Gaisa kvalitāte laba līdz viduvēja. Gaisa temperatūra plkst. 5 atbilstoši Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra (LVĢMC) datiem bija no -4,6 grādiem Daugavpilī līdz -11 grādiem Rūjienā.
Sniega biezums novērojumu stacijās tobrīd bija no 6-8 centimetriem Kolkā, Mērsragā, Daugavgrīvā, Ainažos un Rūjienā līdz 44 centimetriem Daugavpilī, 49 centimetriem Piedrujā un 53 centimetriem Dagdā. Rīgā snieg, pūš ziemeļaustrumu vējš ar ātrumu pieci metri sekundē, gaisa temperatūra -8 grādi.
Visā valstī autoceļi sniegoti un apledo
Rīta pusē sniegs un apledojums visā Latvijā apgrūtina braukšanu pa valsts galvenajiem un reģionālajiem autoceļiem, brīdina "Latvijas valsts ceļi" (LVC). Sniegotos ceļa posmus tīra un kaisa ar pretslīdes materiāliem. Lai uzlabotu braukšanas apstākļus, ceļu uzturēšanas darbos iesaistītas 114 ziemas dienesta tehnikas vienības.
Apgrūtināti braukšanas apstākļi ir Tallinas šosejas (A1) posmā no Berģiem līdz Zvejniekciema stacijai, Vidzemes šosejas (A2) posmā no Rīgas līdz Augšlīgatnei, Valmieras šosejas (A3) posmā no Murjāņiem līdz Braslas tiltam, uz Rīgas apvedceļa (Salaspils-Baltezers) (A4), Rīgas apvedceļa (Salaspils-Babīte) (A5), Daugavpils šosejas (A6), Bauskas šosejas (A7), Jelgavas šosejas (A8), Liepājas šosejas (A9), Ventspils šosejas (A10), autoceļa Liepāja-Lietuvas robeža (Rucava) (A11) un uz Rēzeknes šosejas (A12).
Tāpat apgrūtināti braukšanas apstākļi ir uz autoceļa Krievijas robeža (Grebņeva) - Rēzekne - Daugavpils - Lietuvas robeža (Medumi) (A13), uz Daugavpils apvedceļa (A14), Rēzeknes apvedceļa (A15) un uz valsts reģionālā autoceļa Tīnūži-Koknese (P80). Uz reģionālajiem autoceļiem apgrūtināta braukšana ir visā Latvijā.
Kā vēstīts, LVC aicina autovadītājus šodien sniegputeņa dēļ ieplānot papildu laiku ceļam. LVC uzsver, ka autoceļi šodien var būt sniegoti un aizputināti, kā arī redzamība var būt apgrūtināta. Vienlaikus reģionālie un vietējie autoceļi ar mazāku satiksmes intensitāti šodien un sestdien, 14. februārī, var būt īpaši grūti izbraucami.
LVC atgādina, ka autoceļus tīra un kaisa arī snigšanas laikā, taču ārkārtīgi spēcīgas snigšanas un puteņa laikā sniega kārta un aizputinājumi veidojas atkārtoti un ātrāk, nekā tos ir iespējams novērst. Uzturēšanas darbiem šādos laika apstākļos ir mazs efekts. Autoceļus tīra prioritārā secībā, vispirms atbrīvojot no sniega galvenos ceļus un ceļus ar lielāku satiksmes intensitāti, un pilnībā no sniega tie tiek attīrīti tikai pēc snigšanas beigām.
Savukārt ārkārtas laika apstākļos, kad spēkā ir viens no faktoriem, proti, snigšana nepārtraukti turpinās ilgāk par četrām stundām 24 stundu laikā, vidējais sniega kārtas biezums pārsniedz 12 centimetrus vai vēja ātrums ir lielāks par 20 metriem sekundē, veiktajām uzturēšanas darbībām pieļaujama atkāpe no normatīvos noteiktā sniega daudzuma uz brauktuves, un primāri tiek nodrošināta ceļu caurbraucamība.
Rīgas līča piekrastē vējš pastiprināsies līdz 20 metriem sekundē
Dienas pusē ielākais nokrišņu daudzums gaidāms Zemgalē, Sēlijā un Latgalē, kā arī Vidzemes austrumu un dienvidu daļā. Pavisam maz snigs Ventspilī, Kolkasragā un Ainažos. Kurzemē snigšana mitēsies piektdienas vakarā, Latgalē - sestdienas rītā. Arī pēc snigšanas beigām vējš daudzviet putinās sniegu - gaidāms sniegvilksnis.
Austrumu, ziemeļaustrumu vējš brāzmās pastiprināsies līdz 11-16 metriem sekundē, Rīgas līča Kurzemes piekrastē - līdz 20 metriem sekundē. Latgales dienvidos brīžiem iespējama arī atkala jeb sasalstošs lietus. Gaisa temperatūra būs -4..-10 grādi, Baltkrievijas pierobežā kļūs par kādu grādu siltāks.
Visā valstī spēkā Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra oranžās pakāpes brīdinājums par ilgstošu un stipru snigšanu un putināšanu.
Daļa autoceļu var kļūt neizbraucami, arī dzelzceļa sliedes vietām var tikt aizputinātas. Sliktākā situācija veidosies, sākot ar piektdienas pēcpusdienu. Rīgā piektdien ilgstoši snigs un putinās, brīžiem - spēcīgi. Austrumu, ziemeļaustrumu vējš brāzmās pūtīs ar ātrumu līdz 13 metriem sekundē. Gaisa temperatūra būs -6..-7 grādi.
Laikapstākļus nosaka ciklons ar centru Polijas ziemeļos. Atmosfēras spiediens jūras līmenī no 988 hektopaskāliem Dienvidkurzemes novadā līdz 996 hektopaskāliem Ziemeļvidzemē.
Maksimālā gaisa temperatūra ceturtdien LVĢMC novērojumu tīklā bija no +0,8 grādiem Daugavpilī līdz -7,5 grādiem Alūksnē. Nulles atzīme Latvijā tika pārsniegta pirmo reizi kopš 7. janvāra. Augstākā gaisa temperatūra Eiropā 12. februārī bija +25 grādi Spānijas dienvidaustrumos. Zemākā gaisa temperatūra naktī uz piektdienu -38 grādi Skandināvijas un Krievijas ziemeļos.