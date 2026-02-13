Vienā no Latvijas pilsētām strauji pieaudzis deklarēto iedzīvotāju skaits; gada laikā klāt nākuši gandrīz 900 cilvēki
Jūrmalā pagājušajā gadā deklarēto iedzīvotāju skaits pieaudzis par 897 personām, liecina Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes dati uz 2026. gada 1. janvāri.
Līdz ar to deklarēto iedzīvotāju skaits Jūrmalā sasniedzis 59 269, bet kopējais iedzīvotāju skaits – 60 329. Jūrmala starp Latvijas valstspilsētām izceļas ar visstraujāko un stabilāko deklarēto iedzīvotāju skaita pieaugumu.
Jūrmala ir ceturtā lielākā valstspilsēta iedzīvotāju skaita ziņā Latvijā un vienīgā valstspilsēta, kurā pēdējo gadu laikā stabili turpina pieaugt deklarēto iedzīvotāju skaits, liecina pašvaldības mājaslapā publiskotā informācija.
Jūrmalas domes priekšsēdētājs Jānis Lediņš uzsver: "Pilsētas galvenā vērtība ir tās iedzīvotāji. Vairāk nekā desmit pēdējos gadus Jūrmalas domes prioritāte ir bijusi un arī turpmāk būs rūpēties par saviem iedzīvotājiem, nodrošinot viņiem kvalitatīvu dzīves vidi un labāko atbalsta sistēmu Latvijā. Deklarējoties Jūrmalā, iedzīvotāji izvēlas labāku dzīvi sev, savai ģimenei un arī savai pilsētai.
Pašvaldībai ir būtiski, lai iedzīvotāji deklarētu Jūrmalā savu pamata dzīvesvietu, jo tas ir tieši saistīts ar pašvaldības ieņēmumiem no iedzīvotāju ienākuma nodokļa pašvaldības budžetā. Un šādai politikai ir rezultāts – Jūrmalas valstspilsētas pašvaldībai ir viena no augstākajām iedzīvotāju ienākuma nodokļa pieauguma prognozēm 2026. gadam – 18% pieaugums –, kas nozīmē, ka pašvaldība varēs vairāk līdzekļu ieguldīt pilsētas attīstībā."
Kopumā pēdējo trīs gadu laikā deklarēto iedzīvotāju skaits Jūrmalā pieaudzis par 2680 personām. Īpaši pozitīvi vērtējams fakts, ka, pieaugot to iedzīvotāju skaitam, kuri Jūrmalu uzrādījuši kā pamata dzīvesvietu, būtiski samazinājies to iedzīvotāju skaits, kuri Jūrmalu norādījuši kā otro dzīvesvietu. 2023. gadā kā otro dzīvesvietu Jūrmalu uzrādīja 1452 personas, bet 2026. gadā tādas bija tikai 62 personas.
Jūrmalā deklarētajiem iedzīvotājiem tiek nodrošināti dažādi būtiski atbalsta veidi, kas vērsti uz dzīves kvalitātes uzlabošanu, ģimeņu labklājību un sociālās drošības stiprināšanu.
Pašvaldība regulāri izvērtē iedzīvotāju vajadzības un turpina papildināt pieejamā atbalsta klāstu, ieviešot jaunus risinājumus un pakalpojumus, lai vēl mērķtiecīgāk rūpētos par pilsētas iedzīvotāju labbūtību.
No 2026. gada 1. janvāra visiem Jūrmalā deklarētajiem iedzīvotājiem tiek piemērota 90% atlaide arī nekustamā īpašuma nodoklim vai tā daļai, kas aprēķināts par mājokli no kadastrālās vērtības, kas nepārsniedz 56 915 eiro.