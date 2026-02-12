Tiesa noraida drošības līdzekļa maiņu Bunkus slepkavības lietā apsūdzētajam Uļmanam
Rīgas apgabaltiesa noraidījusi lūgumu mainīt drošības līdzekli maksātnespējas administratora Mārtiņa Bunkus slepkavības krimināllietā apsūdzētajam Mihailam Uļmanam.
Uļmanam patlaban ir piemērots drošības līdzeklis - apcietinājums.Mainīt drošības līdzekli bija lūdzis Uļmana aizstāvis. Tiesa slēgtā sēdē to noraidīja.
Iepriekš ziņots, ka janvārī lietā turpinājās viedokļu uzklausīšana par pieteiktajiem lieciniekiem, kurus aizstāvība lūdz aicināt uz tiesas sēdi. Tāpat tika izlemts pievienot lietas materiāliem daļu no apsūdzētā Viktora Krivošeja aizstāves Ivetas Vietnieces iesniegtajiem dokumentiem.
Jautājums par Krivošeja it kā nokļūšanu satiksmes negadījumā, kas, viņaprāt, kalpo kā alibi, patlaban ir atklāts un tiesa šajā sakarā par iesniegtajiem dokumentiem nekādus lēmumus nav pieņēmusi.
Rīgas pilsētas tiesa Krievijas pilsoni Krivošeju atzina par vainīgu Bunkus slepkavībā un piesprieda viņam mūža ieslodzījumu, bet uzņēmējus Aleksandru Babenko un Uļmanu - atzina par vainīgiem slepkavības pasūtīšanā, piespriežot viņiem 15 gadu cietumsodus.
Visiem apsūdzētajiem pirmās instances tiesa piesprieda probācijas uzraudzību uz trim gadiem.
Tāpat pirmās instances tiesa nolēma no apsūdzētajiem par labu cietušajiem piedzīt morālā kaitējuma kompensāciju 171 462 eiro apmērā - par labu nogalinātā tēvam Ojāram Bunkum un brāļiem Kasparam un Kristapam Bunkum noteikts izmaksāt kompensācijas 43 000 eiro apmērā katram, bet nogalinātā mātei Dacei Bunkus jāizmaksā 42 462 eiro.
Tiesa nolēma saglabāt uzlikto arestu četriem Uļmana nekustamajiem īpašumiem līdz kaitējumu kompensācijas un valsts izmaksātās kompensācijas atlīdzināšanai. Taču atcelts tika iepriekš noteiktais arests 97 nekustamajiem īpašumiem, 14 uzņēmumu kapitāldaļām un deviņiem transportlīdzekļiem.
Tiesa Babenko konfiscēja ar noziedzīgu nodarījumu saistītu mantu - 110 000 eiro, kas glabājas Valsts policijas Finanšu pārvaldē, kā arī saglabāt uzlikto arestu trim nekustamajiem īpašumiem, bet 66 nekustamo īpašumu, viena uzņēmuma kapitāldaļu un 25 transportlīdzekļu arests tika atcelts.
Iepriekš prokurors Rimants Kuzma tiesas debatēs par slepkavības izdarīšanu apsūdzētajam Krivošejam lūdza piespriest mūža ieslodzījumu un probācijas uzraudzību uz trim gadiem.
Gan prokurors, gan apsūdzētie pārsūdzēja pirmās instances tiesas spriedumu.
Par slepkavības pasūtīšanu apsūdzētajiem uzņēmējiem - 1961. gadā dzimušajam Babenko un 1953. gadā dzimušajam Uļmanam - tika lūgts piespriest katram 20 gadus cietumā, probācijas uzraudzību uz trim gadiem un mantas konfiskāciju. Apsūdzētajiem uzņēmējiem lūgts konfiscēt nekustamos īpašumus, transportlīdzekļus un uzņēmumu kapitāldaļas.
Krivošeju tur aizdomās arī par viltotu dokumentu izmantošanu, lai nodrošinātu alibi, šonedēļ vēsta TV3 raidījums "Nekā personīga".
Valsts policija ierosinājusi kriminālprocesu par viltotu dokumentu izmantošanu tiesā.
"Firmas.lv" informācija liecina, ka ar Valsts policijas (VP) 2022. gada maija lēmumu piemērots arests Babenko mantai - kapitāldaļām vairākos uzņēmumos, piemēram, 32,58% SIA "Gruodis" kapitāldaļu ar nominālvērtību 2 428 348 eiro, lai nodrošinātu procesuālo izdevumu, cietušajam nodarītā kaitējuma kompensācijas piedziņu un arī iespējamo mantas konfiskāciju kā papildsodu. Šim uzņēmumam pieder 62% mazumtirgotāja "Mego" kapitāla.
Ar VP lēmumu arests piemērots arī Uļmana kapitāldaļām vairākos uzņēmumos, piemēram, SIA "Monald" kapitāldaļām ar nominālvērtību 1 467 186 eiro.
Bunkus tika nošauts 2018. gada 30. maija rītā, kad viņš ar automašīnu brauca garām Rīgas Meža kapiem. Īsi pēc slepkavības netālu no notikuma vietas tika atrasta sadedzināta ar viltotiem valsts numuriem aprīkota automašīna.
Lietā Uļmans un Babenko tiek apsūdzēti par uzkūdīšanu jeb slepkavības pasūtīšanu, bet Uļmans apsūdzēts arī par slepkavības atbalstīšanu. Krivošejs apsūdzēts par slepkavības tiešo izdarīšanu. Viņš apsūdzēts arī par šaujamieroča un munīcijas nēsāšanu un pārvadāšanu bez attiecīgas atļaujas un par pirmstiesas kriminālprocesā iegūto ziņu izpaušanu bez izmeklētāja vai prokurora atļaujas.
Apsūdzība slepkavības organizētājam nav celta, jo viņš ir miris vardarbīgā nāvē. Šis cilvēks bija kādreiz ietekmīgā Ivana Haritonova kriminālā grupējuma lietā notiesātais Genādijs Vaļagins. Viņu 2022. gada martā nošāva Rīgā, Pļavniekos, kādas citas kriminālās izrēķināšanās ietvaros.
Savukārt pret vienu personu kriminālprocess tika izbeigts, jo tās darbībās netika konstatēta šī nozieguma atbalstīšana. Šī persona ir 1970. gadā dzimušais Arkādijs Judins.
Pirmstiesas kriminālprocesā tika noskaidroti noziegumu izdarīšanas apstākļi un iesaistītās personas, tostarp viņu savstarpējā lomu sadale nozieguma īstenošanai. Prokuratūra uzskata, ka apsūdzēto izdarītā nozieguma motīvs bija nepatika pret administratoru, viņam pildot savus profesionālos pienākumus. Bunkus bija SIA "Rego Trade" administrators, bet Uļmans - šī uzņēmuma bijušais valdes loceklis.
Bunkus slepkavības organizatoram tikuši piedāvāti 100 000 eiro, bet izpildītājam - 200 000 eiro. Vairāk nekā 100 000 eiro izpildītājam netika samaksāti.