Papildu sods Bunkus slepkavībā apsūdzētajam - Krivošejam par huligānismu tiesas zālē piespriež deviņu mēnešu cietumsodu
Rīgas pilsētas tiesa 14. novembrī maksātnespējas administratora Mārtiņa Bunkus slepkavības lietā apsūdzētajam Viktoram Krivošejam par huligānismu tiesas zālē piesprieda deviņu mēnešu cietumsodu, noskaidroja tiesā.
Spriedums vēl nav stājies spēkā, un to varēs pārsūdzēt Rīgas apgabaltiesā.
Neminot personas vārdu, prokuratūra skaidro, ka 2024. gada 26. septembrī Rīgas pilsētas tiesā notika kārtējā atklātā tiesas sēde krimināllietā, kurā apsūdzētais, huligānisku motīvu vadīts, izmantojot rupju lamu vārdu, skaļi pārtrauca prokurora debašu runu.
Viņš neņēma vērā arī tiesas sēdes priekšsēdētāja aizrādījumu par procesuālās kārtības neievērošanu, izsakoties laikā, kad nebija dota atļauja. Neskatoties uz saņemto aizrādījumu, apsūdzētais turpināja uzvesties skaļi un agresīvi, lamāties necenzētiem vārdiem un apvainot prokuroru melošanā un korupcijā.
Tā kā viņš nepakļāvās tiesas dotajiem norādījumiem pārtraukt prettiesiskās darbības un turpināja traucēt kārtību tiesas sēdes laikā, tiesas sēdes priekšsēdētājs lēma izraidīt viņu no tiesas zāles.
Valsts policijas darbinieks tika aicināts izvest apsūdzēto no tiesas sēžu zāles. Tikmēr apsūdzētais demonstrēja visatļautību un turpināja izteikt rupjus apvainojumus prokuroram, norāda prokuratūrā.
2024. gada 26. septembrī Rīgas pilsētas tiesā ar prokurora runu sākās tiesas debates Bunkus slepkavības lietā. Kā toreiz informēja tiesā, pirms sākās debates apsūdzētais Krivošejs sācis agresīvi uzvesties un necienīgi izturēties pret tiesu un sēdes dalībniekiem. Kad apsūdzētais vests ārā no zāles, viņš uzspļāva prokuroram Rimantam Kuzmam.
Pirmās instances tiesa Krievijas pilsoni Krivošeju atzina par vainīgu Bunkus slepkavībā un piesprieda viņam mūža ieslodzījumu, bet uzņēmējus Aleksandru Babenko un Mihailu Uļmanu - par vainīgiem slepkavības pasūtīšanā, piespriežot viņiem 15 gadu cietumsodus.
Spriedums patlaban pārsūdzēts Rīgas apgabaltiesā.