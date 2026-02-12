Madonas novads sveic šī gada pirmo 100 gadu jubilāri!
Madonas novada pašvaldība turpina godināšanas tradīciju pilsētas simtgadē, sveicot gan jaundzimušos, gan simtgadniekus, un šoreiz īpaši sumināja ilggadējo skolotāju Veltu Kaušu, kura nesaraujami saistīta ar Bērzaunes un Mārcienas pusi. Sirsnīgā vizītē Rīgā viņa saņēma ziedus un Madonas simtgades piemiņas monētu, apliecinot dzīvo saikni ar novadu.
11. februārī Madonas novada domes vadība viesojās pie pirmās šī gada novada gaviļnieces – ilggadējās skolotājas Veltas Kaušas. Veltas kundze savu 100. dzimšanas dienu atzīmēja jau 2. februārī, taču oficiālais pašvaldības sveiciens jubilāri sasniedza 11. februārī. Tam iemesls – lai gan lielākā daļa Veltas mūža aizvadīta Mārcienas un Bērzaunes pusē, šobrīd viņas ikdiena rit Rīgā, dēla Herberta ģimenes aprūpē. Tādēļ svētku vēlējumiem bija jāmēro tālāks ceļš, apliecinot, ka novadnieki ir arī aiz novada robežām.
Velta Kauša dzimusi 1926. gada 2. februārī Bērzaunes pagastā. Novadnieku atmiņās viņa ir Skolotāja ar lielo burtu – pedagogs, kas skoloja bērnus ģeogrāfijā un matemātikā vispirms Bērzaunes, pēc tam Mārcienas pamatskolā. Arī pēc darba gaitām Velta saglabāja apbrīnojamu dzīves sparu – līdz pat 96 gadu vecumam saviem spēkiem saimniekojot Mārcienā, rūpējoties par bitēm, lopiem un baudot dabas mieru. Lauku darbi, lauku dzīve un rūdījums, - iespējams, tieši tur arī slēpjas jubilāres sīkstums.
Tikšanās laikā Rīgā valdīja sirsnīga gaisotne, ko caurvija jubilāres pozitīvisms. Joprojām tiek uzturēta dzīva saikne ar Madonas pusi, lasot vietējo laikrakstu “Stars” – turklāt pilnībā bez briļļu palīdzības! Pateicoties tam, ka Madonas novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Agris Lungevičs iepazīts jau caur foto un sniegtajām intervijām publikācijās, viņš sagaidīts kā “savējais”.
"Viņas prāta gaišums un dzirkstele acīs ir apbrīnojama. Veltas kundze joprojām seko līdzi katram notikumam Madonā, un sirdī ir mūsu novadniece. Bija patiess gods sveikt cilvēku, kurš tik daudz devis mūsu novada bērniem, Bērzaunes un Mārcienas vietējai kopienai, caur to reizē stiprinot pagastus un novadu kopumā, veidojot arī Madonas pilsētas – kā novada centra - stāstu," pauda Agris Lungevičs.
Jubilāre saņēma ziedus, apsveikumu un sudraba Madonas pilsētas simtgades piemiņas monētu "Madonas vienaudzis".
Vēlam Veltai Kaušai saglabāt šo apbrīnojamo dzīvesprieku, vieglu soli un gaišumu vēl daudzu gadu garumā!