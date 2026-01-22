Lazdukalna iedzīvotāja Valentīna Dreimane nosvinējusi 100. "Tikai pa ballītēm!" viņa saka par jaunības gadiem
Savu simto dzimšanas dienu 19. janvārī nosvinējusi Balvu novada Lazdukalna pagasta iedzīvotāja Valentīna Dreimane. "Tikai pa ballītēm, pa ballītēm es dzīvojos. Nebija jau cita muzikanta pēc kara laika - visur tiku mīļi gaidīta," jaunības gadus ar smaidu atceras jubilāre.
Apaļajā jubilejā simtgadnieci sveikt bija ieradies arī Balvu novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Jānis Trupovnieks, vēlēdams veselību, mieru un saticību, kā arī sirsnīgus cilvēkus līdzās, vēstī Balvi.lv.
Valentīnas ilgā mūža noslēpums vienmēr bijis būt sabiedrībā, būt aktīvai un darīt to, kas sagādā prieku. Lielākā dzīves daļa aizvadīta pie akordeona, spēlējot zaļumballēs un dziedot. "Tikai pa ballītēm, pa ballītēm es dzīvojos. Nebija jau cita muzikanta pēc kara laika - visur tiku mīļi gaidīta," ar smaidu stāsta jubilāre. Muzicēšanas mīlestība nodota arī nākamajām paaudzēm - meitai Zigrīdai un mazdēlam Valdim.
Valentīnas kundze bijusi arī čakla un prasmīga rokdarbniece - šuvusi spilvendrānas, bikses un mēteļus uz leģendārās Singer šujmašīnas. Savā cienījamajā vecumā viņa joprojām saglabājusi asu prātu un skaidru atmiņu – atceras dziesmu vārdus, skolas gados apgūtus dzejoļus un pat sen avīzēs lasītus dzīves padomus. Jubilejā viņa viesus iepriecināja ar Aspazijas dzejoli "Nedrošais tilts", ko iemācījusies pirms vairāk nekā 85 gadiem.
Šogad Balvu novadā simto dzimšanas dienu svinēs četri jubilāri, un katrs no viņiem ir dzīva vēstures liecība, iedvesma un spēka avots jaunākajām paaudzēm, atgādina Balvu novada pašvaldībā.