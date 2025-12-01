Dunavas pagasta iedzīvotāja Valentīna Rudzīte svin 100 gadu jubileju
Šodien, 2025. gada 1. decembrī, Augšdaugavas novada pansijā "Mūsmājas "Dižkoks"" Dvietē savu 100. jubileju sagaidīja Dunavas pagasta iedzīvotāja Valentīna Rudzīte.
FOTO: kuplā skaitā sveic simtgadnieci Valentīnu Rudzīti; jubilāre atklāj sava ilgā mūža noslēpumu
Jubilāri sveikt bija ieradies Jēkabpils novada domes priekšsēdētāja vietnieks veselības un sociālo pakalpojumu jautājumos Aivars Vanags, Ābeļu, Dignājas un Dunavas pagastu pārvaldes vadītāja Anda Ķiploka un Dunavas pagasta saimniecības vadītāja Aina Rimša, kā arī Augšdaugavas novada pašvaldības priekšsēdētājs Vitālijs Aizbalts un Augšdaugavas novada Sociālā dienesta vadītāja Anna Jegorova, kuri apbrīnoja Valentīnas kundzes sparu un novēlēja stipru veselību.
Sveicēju loku kuplināja pansijas darbinieki un iemītnieki, Valentīnas ģimenes locekļi. Muzikālu sveicienu bija sagatavojis Andis Ķīsis, kuram Valentīna ar prieku dziedāja līdzi.
Valentīna Rudzīte (dzimusi Auzānu ģimenē) nāca pasaulē 1925. gada 1. decembrī Jersikas pagasta "Kusiņos". Bērnību pavadījusi kopā ar vecāko māsu Broņislavu un brāli Ignatu, vasarās ganot govis un peldoties Daugavā. Mācības uzsāktas Nīcgales pagasta pusē un turpinātas Jersikā.
Valentīnai mācības padevās viegli, un viņa piepildīja bērnības sapni kļūt par skolotāju. Pēc mācībām pedagoģiskajā skolā pamatskolas skolotājiem un Daugavpils Valsts skolotāju institūta absolvēšanas Valentīnas pirmā darba vieta bija Ģipterānu skola Dignājas pagastā.
Šajā laikā Valentīna iepazinās un apprecējās ar vīru Ēvaldu Rudzīti. Vēlāk ģimene pārcēlās uz Līvānu pusi, kur Valentīna strādāja Gaiņu astoņgadīgajā skolā. Visilgākais darba mūžs – no 1. līdz 3. klasei un vēstures mācīšana vecākajās klasēs – tika nostrādāts Līvānu 1. vidusskolā.
Ģimenē izaudzinātas divas meitas – Gaida, kas ar ģimeni, bērniem un mazbērniem šobrīd dzīvo Īrijā, bet jaunākā meita Aina, kurai ir divi bērni un viens mazbērns, ar vīru dzīvo Dunavas pagastā.
1982. gadā Valentīnai pienāca pensijas laiks, bet vasarā viņa zaudēja vīru. Pensijas gados turpināja uzturēt saimniecību ar lopiem un dārzu. 1991. gadā dzīves ceļš Valentīnu kopā ar meitas Ainas ģimeni atveda dzīvot uz Dunavas pagastu, kur Valentīna sparīgi palīdzēja lauku darbos un aizvien vairāk pievērsās ticībai, regulāri apmeklējot Dunavas Romas katoļu baznīcu.
Kopš 2019. gada jūnija Valentīna uzturas pansijā "Mūsmājas Dižkoks" Augšdaugavas novada Dvietes pagastā. Viņa savu optimisma dzirksti uztur ar lūgšanām un daudz dziedot. Kā atzīst pati jubilāre, viņas ilgā mūža noslēpums ir nerimstošs optimisms, kas iemācījis pārlieku daudz nesatraukties par dzīves likstām.