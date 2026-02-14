Saulkrastu peldvieta "Centrs" šogad izvirzīta Zilajam Karogam
Kopā ar vēl 12 Latvijas peldvietām un vienu jahtu ostu, Saulkrastu peldvieta “Centrs” šogad izvirzīta Zilā karoga statusam, ziņo Saulkrastu novada pašvaldība.
Katru gadu, līdz ar peldsezonas sākumu maijā, Latvijas piekrastes un ezeru krastos svinīgi tiek pacelts Zilais Karogs– starptautiski atzīts kvalitātes simbols, kas apliecina augstus vides, drošības un apsaimniekošanas standartus. Šī atpazīstamā zīme apliecina, ka peldvieta ir tīra, droša un pārvaldīta atbildīgi, ievērojot ilgtspējīgas attīstības principus.
Lai peldvieta iegūtu Zilā Karoga statusu, pašvaldība darbu uzsāk jau laicīgi – tiek veikti uzlabojumi infrastruktūrā, veikta ūdens kvalitātes uzraudzība, kā arī nodrošināta vides informācijas pieejamība un glābēju dienestu gatavība.
Zilā Karoga programmas īstenošana sekmē ilgtspējīgu piekrastes apsaimniekošanu, veicina bioloģiskās daudzveidības saglabāšanu un vides izglītības attīstību. Piedaloties šai globāli atpazīstamākajā tūrisma ilgtspējas programmā, pašvaldības apliecina apņēmību nodrošināt iedzīvotājiem un viesiem drošu un kvalitatīvu atpūtu dabā un cieņu pret vides vērtībām.
Šogad Klimata un enerģētikas ministrijā 28. reizi sanāca Zilā Karoga Nacionālā žūrija, kas pārstāv deviņas institūcijas, lai izvērtētu pieteikumus no Latvijas peldvietām un jahtu ostām. Kopumā tika saņemti 15 peldvietu un vienas jahtu ostas pieteikums, no kuriem 13 peldvietas un viena jahtu osta izvirzītas tālāk vērtēšanai Starptautiskajā žūrijā:
- Rīgas valstspilsēta: Vakarbuļļu, Vecāķu un Bābelītes peldvietas, kā arī jaunpienācēja – Daugavgrīvas peldvieta
- Ventspils valstspilsēta: Ventspils pilsētas peldvieta
- Liepājas valstspilsēta: peldvietas “Dienvidrietumi” un “Pie Stadiona”
- Daugavpils valstspilsēta: Lielā Stropu ezera peldvieta
- Jēkabpils novads: Radžu ūdenskrātuves peldvieta
- Saulkrastu novads: peldvieta “Centrs”
- Limbažu novads: Limbažu Lielezera peldvieta un pirmo reizi pieteiktā peldvieta “Vārzas”
- Engures pagasts: Abragciema kempinga peldvieta
- Liepājas jahtu osta: Liepaja Marina
Žūrijas komisijas sastāvā ir pārstāvji no: Klimata un enerģētikas ministrijas, Veselības inspekcijas, Valsts vides dienesta, Latvijas Pludmales glābēju asociācijas, Vides izglītības fonda, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta, Satiksmes ministrijas, Latvijas Pašvaldību savienības, Latvijas Hidroekoloģijas institūta un Ekonomikas ministrijas.
Nacionālo peldvietu kvalitātes sertifikāts (NPS) apliecina atbilstību 24 kritērijiem četrās jomās– ūdens kvalitāte, vides informācija, vides pārvaldība un drošība ar pieejamajiem pakalpojumiem. Tā mērķis ir atbalstīt pašvaldības ceļā uz ilgtspējīgu piekrastes apsaimniekošanu un sagatavot tās Zilā Karoga godalgas iegūšanai starptautiskā līmenī.