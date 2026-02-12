Dagdā fiksēts dziļākais sniegs pēdējo triju gadu laikā - sniega sega pieaugusi līdz 51 centimetram
Kopš trešdienas pēcpusdienas sniega segas augstums Dagdā palielinājies no 45 līdz 51 centimetram, un tas ir dziļākais sniegs Latvijā pēdējos trīs gados, liecina Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra (LVĢMC) dati.
Arī citviet Latgalē sniega sega kļuvusi par sešiem septiņiem centimetriem biezāka, sasniedzot 35 centimetrus Rēzeknē, 37 centimetrus Līvānu novada Rožupē, 40 centimetrus Daugavpilī un 44 centimetrus Krāslavas novada Piedrujā.
Citās novērojumu stacijās Latvijā sniega biezums ir no sešiem centimetriem Mērsragā līdz 28 centimetriem Rucavā un Gulbenē, kā arī 30 centimetriem Jēkabpilī.
Ceturtdienas rītā pārsvarā apmācies laiks, Latgalē turpina nedaudz snigt. Vietām dūmaka.
Pūš lēns ziemeļaustrumu vējš. Gaisa kvalitāte laba līdz viduvēja.
Gaisa temperatūra plkst. 5 atbilstoši LVĢMC informācijai bija no -1,8 grādiem Daugavpilī līdz -11,7 grādiem Alūksnē.
Rīgā debesis klāj mākoņi, pūš austrumu, ziemeļaustrumu vējš ar ātrumu divi trīs metri sekundē, gaisa temperatūra -8..-9 grādi. Sniega biezums novērojumu stacijā pilsētas centrā 15 centimetri.
Maksimālā gaisa temperatūra trešdien LVĢMC novērojumu tīklā bija no -3,2 grādiem Daugavpilī līdz -9 grādiem Alūksnē.
Augstākā gaisa temperatūra Eiropā 11. februārī bija +27 grādi Spānijas dienvidaustrumos. Zemākā gaisa temperatūra naktī uz ceturtdienu -38 grādi Skandināvijas ziemeļos.