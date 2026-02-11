Sprostos dētas olas pārdod kā "kūtī dētas"? PVD sācis administratīvā pārkāpuma lietu pret "Alūksnes putnu fermu"
Pārtikas un veterinārais dienests (PVD) par konstatētajiem labturības prasību pārkāpumiem sācis administratīvā pārkāpuma lietu pret putnkopības un olu ražošanas uzņēmumu SIA "Alūksnes putnu ferma", kas ietilpst uzņēmumu grupā AS "Agrova Baltics"
Šī gada janvārī, reaģējot uz biedrības "Dzīvnieku brīvība" iesniegumu, PVD veica iepriekš nepieteiktu ārpuskārtas pārbaudi APF dējējvistu novietnēs. Pārbaude atklāja, ka divās novietnēs, kas reģistrētas kā ārpus sprostu turēšanas (kūts) sistēmas, daļa vistu faktiski atradās sprostos. Inspektori konstatēja, ka uzņēmums izmanto tā dēvētās "kombi" jeb kombinētās sistēmas, kurām manuāli aizvērtas sānu konstrukcijas, faktiski pārvēršot tās par sprostiem. Iesprostotajām vistām bija liegta piekļuve pakaišiem un iespēja kašņāties, kas ir viena no dējējvistu pamatvajadzībām, ziņo dzīvnieku aizsardzības biedrība “Dzīvnieku brīvība”.
PVD par konstatētajiem pārkāpumiem ir uzsācis administratīvā pārkāpuma lietu pret SIA "Alūksnes putnu ferma".
Vēlāk, veicot atkārtotu pārbaudi, PVD konstatējis, ka neatbilstības novērstas.
"Firmas.lv" informācija liecina, ka "Agrova Baltics" koncerna apgrozījums 2025. gada pirmajā pusgadā bija 10,013 miljoni eiro, kas ir par 69,5% vairāk nekā attiecīgajā periodā gadu iepriekš, kā arī kompānija guva 1,722 miljonu eiro peļņu pretstatā zaudējumiem 2024. gada pirmajā pusgadā.
Uzņēmumu grupā ietilpst putnkopības un olu ražošanas uzņēmums "Alūksnes putnu ferma", vairumtirdzniecības uzņēmums SIA "APF Trading", putnkopības un olu ražošanas pakalpojumu sniedzējs SIA "Oluksne", gāzes un organiskā mēslojuma ražotājs SIA "APF Energy" un putnkopības un jaunputnu audzēšanas uzņēmums SIA "Preiļu putni". Tāpat "Agrova Baltics" pieder 51% Lielbritānijas mobilo spēļu kompānijā "Chick Game Studios". Savukārt "Agrova International" pieder Lielbritānijas olu ražotājs "Sunrise Group".
Kompānija "Agrova Baltics" reģistrēta 2017. gadā. Kompānijas akcijas ir iekļautas biržas "Nasdaq Riga" alternatīvajā tirgū "First North".
PVD ir Zemkopības ministrijas pārraudzībā esoša valsts pārvaldes iestāde, kas veic pārtikas aprites un veterinārmedicīnas nozares valsts uzraudzību un kontroli.