Neskatoties uz aizliegumu, cilvēki turpināja kāpt uz Daugavas ledus
Par spīti liegumam, cilvēki sestdien turpināja kāpt uz Daugavas ledus Rīgā.
Rīgas Pašvaldības policijā informēja, ka sestdien līdz dienas beigām no Daugavas ledus novirzītas 59 personas, galvenokārt ārvalstu iedzīvotāji.
Savukārt Vecāķos 40 personas tika informētas, ka tās atrodas uz Baltijas jūras ledus lieguma laikā un vietā.
Policisti veica preventīvas pārrunas ar pārkāpējiem.
Savukārt svētdienas rīts Rīgā iesācies mierīgi. Ūdenstilpju apsekošanai šodien tiek izmantots arī drons. Vienlaikus drošībai uz Daugavas ledus policisti seko līdzi arī pilsētas kamerās.
Kā ziņots, sestdien stājās spēkā Rīgas pašvaldības izpilddirektora Jāņa Langes rīkojums par aizliegumu atrasties uz Daugavas ledus.
Rīgas domes Drošības, kārtības un korupcijas novēršanas komiteja piektdien uzdeva izpilddirektoram drošības apsvērumu dēļ noteikt aizliegumu iedzīvotājiem pārvietoties pa Daugavas ledu.
Minētā rīkojuma izpildi kontrolē Rīgas pašvaldības policija.
Par uzturēšanos uz ledus lieguma laikā personai var piemērot brīdinājumu vai naudas sodu līdz 100 eiro.
