Dramatiski notikumi Šēras ģimenē. Jaunākais dēls arestēts divas reizes 72 stundu laikā
Elija Blū Olmens ir 79 gadus vecās amerikāņu popzvaigznes un aktrises Šēras un viņas otrā vīra, nu jau mirušā Grega Olmena, dēls.
Dziedātājas Šēras dēls Elija Blū Olmens trīs dienu laikā arestēts jau otro reizi pēc tam, kad svētdien, 1. martā, viņš, iespējams, ielauzies kādā mājā Vindemā, Ņūhempšīras štatā.
Vindemas policijas departaments izdevumam “Us Weekly” apstiprinājis, ka 49 gadus vecajam Olmenam izvirzītas apsūdzības par ielaušanos, diviem īpašuma bojāšanas gadījumiem un drošības naudas nosacījumu pārkāpšanu.
Nākamajā dienā viņš stājies Seilemas rajona tiesas priekšā, kur tika pieņemts lēmums viņu paturēt apcietinājumā kā preventīvu drošības līdzekli.
Policija skaidroja izdevumam, ka likumsargi reaģējuši uz 911 zvanu, kurā ziņots par ielaušanos kādā dzīvojamajā mājā. Sieviete, kura tobrīd atradās mājā, dispečeram pastāstīja, ka slēpjas skapī, jo kāds ir nelikumīgi iekļuvis mājoklī. Kad policisti ieradās notikuma vietā, viņi atrada Olmenu sēžam uz dīvāna viesistabā un smēķējam cigareti. Vīrietis apgalvoja, ka viņam esot bijusi atļauja ienākt īpašumā. Tomēr mājas īpašniece un viņas vīrs noliedza, ka būtu devuši šādu atļauju.
Šis arests notika tikai divas dienas pēc tam, kad 27. februārī Olmens tika aizturēts Konkordā, Ņūhempšīras štatā. Policija izdevumam “Us Weekly” pastāstīja, ka viņš apcietināts Sv. Pāvila skolā pēc tam, kad, iespējams, izraisījis nekārtības mācību iestādes ēdnīcā.
Viņam izvirzīja apsūdzības par diviem vienkārša uzbrukuma gadījumiem, nelikumīgu atrašanos svešā īpašumā, draudu izteikšanu un sabiedriskās kārtības traucēšanu. Pēc šī incidenta viņš bija atbrīvots bez drošības naudas.
Olmens ir 79 gadus vecās dziedātājas Šēras un viņas otrā vīra Grega Olmena dēls. Gregs Olmens nomira 2017. gadā. Šērai ir vēl viens dēls — Čezs Bono, kurš dzimis laulībā ar viņas pirmo vīru Soniju Bono un pasaulē nāca kā meita Čestitija.