Šodien 15:27
Atvērts jauns vietējais veikals top! Koknesē
Šodien, 4. martā, Koknesē, Lāčplēša ielā 5, atklāts jaunais vietējā pārtikas mazumtirdzniecības tīkla veikals top!
Veikalu tīkla top! partneris SIA Pārtikas veikalu grupa projekta īstenošanā investējis 1,5 miljonus eiro.
Veikals top! Koknese ir partnera pirmais veikals Zemgalē, savukārt visam tirdzniecības tīklam kopumā tas ir jau 221. veikals.
Projekta īstenošanas laikā veikta pilnīga esošās ēkas iekštelpu pārbūve, tostarp atjaunotas inženierkomunikācijas.
Līdzīgi kā citos top! tīkla veikalos, arī veikalā top! Koknese tiks nodrošināts plašs vietējo ražotāju piedāvājums – augļi, dārzeņi, maize, piena un gaļas produkti, kā arī kvalitatīvas ikdienas preces. Īpaša uzmanība pievērsta kulinārijas un konditorejas izstrādājumiem.
Veikala top! Koknese darba laiks:
- pirmdiena – sestdiena 08.00-22.00
- svētdiena 08.00-21.00
Pircēju ērtībām pie tirdzniecības vietas darbosies taromāts un Latvijas pasta pakomāts.