Liepājā izglābts ledū jūrā ielūzis pusaudzis
Liepājā pirmdienas vakarā izglābts ledū jūrā ielūzis pusaudzis, informēja Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests (VUGD).
Pirms sešiem vakarā glābēji saņēma informāciju, ka jūrā, pie Katedrāles ielas, aptuveni 400 metrus no krasta ledū ielūzusi nepilngadīga persona.
Aculiecinieki nepilngadīgajam palīdzēja nokļūt krastā, bet glābēji viņu nogādāja līdz Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta mediķu automašīnai.
VUGD atgādina ka, neskatoties uz to, ka ilgstoši pieturas zema gaisa temperatūra, atrasties uz ledus ir bīstami un tas apdraud cilvēka veselību un dzīvību.
Īsi pirms pieciem vakarā VUGD saņēma izsaukumu uz Ogres novada Rembates pagastu, kur cilvēks bija apmaldījies mežā.
Ierodoties notikuma vietā pēc saņemtās atrašanās vietas informācijas, glābēji devās ar kvadriciklu mežā, atrada cilvēku un izveda no meža.
Aizvadītajā diennaktī VUGD saņēma saņēma 70 izsaukumus - 11 uz ugunsgrēku dzēšanu, 35 uz glābšanas darbiem, bet 24 izsaukumi bija maldinājumi.