Jaunais Ogres novada mērs Andris Krauja: "Darbs īstenots sarežģītos apstākļos"
Ogres novada pašvaldībā darbu sākusi jaunā domes vadība – priekšsēdētājs Andris Krauja un viņa vietnieks Jānis Iklāvs –, solot turpināt pēdējā desmitgadē iesākto attīstības kursu iedzīvotāju labklājības vārdā. Vienlaikus izteikta pateicība līdzšinējam vadītājam Egilam Helmanim par deviņu gadu ieguldījumu, uz kura pamata tiks turpināti stratēģiskie darbi visā novadā.
Pēc Egila Helmaņa aiziešanas no Ogres novada domes priekšsēdētāja amata jaunais pašvaldības vadītājs Andris Krauja un viņa vietnieks Jānis Iklāvs (abi no Nacionālās apvienības) uzrunājuši novada iedzīvotājus. Viņi vietvaras mājaslapā publicētajā rakstā pauž:
"Ir sākusies pirmā pilnā darba nedēļa, kurā Ogres novada pašvaldības domes vadību esam uzņēmušies mēs – domes priekšsēdētājs Andris Krauja un priekšsēdētāja vietnieks Jānis Iklāvs.
Šis brīdis vienlaikus ir gan pāreja uz jaunu attīstības periodu, gan nepārtrauktības apliecinājums – Ogres novada pašvaldība turpina darbu pie iepriekš noteiktajiem attīstības mērķiem, saglabājot to stratēģisko virzienu, kas veidojis Ogres novada izaugsmi pēdējā desmitgadē.
Visā šajā laikā Ogres novada pašvaldība, tās iestādes un visa darbinieku komanda Egila Helmaņa vadībā ir mērķtiecīgi strādājusi, lai Ogres novads kļūtu par pašapzinīgu, darbīgu un uz nākotni vērstu novadu, kura attīstības centrā ir iedzīvotāji – bērni, jaunieši un pieaugušie. Ik gadu tiek attīstīta izglītības, kultūras un sporta infrastruktūra, paplašinātas kultūras, mākslas un sporta iespējas, sakārtota publiskā infrastruktūra un pilsētvide, kā arī radīta pievilcīga vide ģimenēm, uzņēmējiem un jaunajiem profesionāļiem. Paralēli notiek arī pagastu attīstība, sakārtojot lauku ceļus, uzlabojot mobilitāti, nodrošinot pakalpojumu pieejamību un saglabājot un pilnveidojot skolas katrā pagastā. Ogres novada identitātes pamatā ir rūpes par iedzīvotāju labklājību, atbildīga saimniekošana un gatavība investēt ilgtermiņā cilvēkos, vidē un idejās, veidojot novadu par vietu, kur dzīvot, strādāt, attīstīties un augt ar pārliecību, ka pašvaldība ir uzticams partneris kopīgas nākotnes veidošanā.
Ogres novada pašvaldības vārdā izsakām pateicību līdzšinējam Ogres novada pašvaldības domes priekšsēdētājam Egilam Helmanim par vairāk nekā deviņu gadu pašaizliedzīgu darbu un ieguldījumu šo mērķu sasniegšanā!
Šis darbs ir īstenots sarežģītos apstākļos, pastāvīgi balansējot starp attīstības mērķiem, sabiedrības gaidām un publiskās vides spriedzi, un esam gandarīti, ka šajā laikā Ogres novadam ir izdevies nostiprināties kā vienam no redzamākajiem, aktīvākajiem un vislabāk sakārtotajiem novadiem Latvijā!
Uzsākot darbu jaunajai domes vadībai, Ogres novads turpina šo attīstības ceļu. Mēs augstu novērtējam Egila Helmaņa ieguldījumu un darbu, kas atbildīgi deviņu gadu garumā Ogres novada pašvaldības domes priekšsēdētāja amatā tika veltīts Ogres novada attīstībai. Ogres novada pašvaldības iesāktie darbi tiek turpināti, balstoties uz Ogres novada stratēģiskajiem mērķiem un visu novada iedzīvotāju interesēm!"