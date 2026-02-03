Zināms, kādu amatu turpmāk Ogres novada domē ieņems Helmanis
Bijušais Ogres novada mērs Egils Helmanis, kurš patlaban ir darba nespējā, ievēlēts jaunā amatā novada domē.
Jau ziņots, ka Ogres novada domes priekšsēdētājs Egils Helmanis (Nacionālā apvienība) savā sociālā medija "Facebook" kontā paziņojis par atkāpšanos no amata, un šobrīd par Ogres novada mēru kļuvis Andris Krauja. Helmanis publicēja video, kurā guļus pozīcijā stāstīja, ka ir kārtējo reizi nokļuvis slimnīcā, tādēļ pēc gandrīz deviņu gadu atrašanās Ogres mēra amatā nolēmis to atstāt.
Otrdien notika arī Ogres novada Finanšu komitejas ārkārtas sēde, kurā par finanšu komitejas priekšsēdētāju atbilstoši Pašvaldību likumam apstiprināja domes priekšsēdētāju Krauju, savukārt par Finanšu komitejas priekšsēdētāja vietnieku tika apstiprināts domes priekšsēdētāja vietnieks Jānis Iklāvs.
Otrdien Iklāvs atkāpās no Attīstības un infrastruktūras komitejas priekšsēdētāja amata un uz vakanto pozīciju deputāts Gints Sīviņš (NA) izvirzīja bijušo domes priekšsēdētāju, deputātu Egilu Helmani (NA), kurš paudis apņemšanos vadīt Attīstības un infrastruktūras komiteju. Helmanis esot norādījis, ka viņam ir atbilstoša pieredze šīm amatam.
Attīstības un infrastruktūras komitejas priekšsēdētāja amatam sevi izvirzīja arī Mariss Martinsons, taču netika ievēlēts. Par Helmani Attīstības un infrastruktūras komitejas priekšsēdētāja amatā nobalsoja 12 deputāti, pret bija viens deputāts. Helmaņa alga šajā amatā būs 2500 eiro.
Konteksts
Kā ziņots, ka Veselības inspekcija (VI) iepriekš pārbaudīja Ogres mēram izsniegtās darbnespējas lapas pamatotību. "TV3 ziņas" pirmdien vēstīja, ka tā atzīta par pamatotu, nekonstatējot pārkāpumus ārstniecības personu rīcībā.
Pagājušajā nedēļā, 29. janvārī, notika Ogres novada domes sēde, kuru pēc ilgāka laika vadīja Helmanis. Sākot domes sēdi, Ogres mērs paziņoja, ka ir atgriezies un atsācis pildīt darba pienākumus.
Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrs Raimonds Čudars (JV) tajā pašā dienā pieprasīja Helmanim sniegt skaidrojumu, kāpēc viņš pilda Ogres mēra pienākumus bez likumā prasītās speciālās atļaujas pieejai valsts noslēpumam. Ministrs prasīja Helmanim sniegt paskaidrojumu piecu darbdienu laikā.
Helmanis pēc tam apgalvoja, ka pamazām aizpilda nepieciešamos dokumentus pielaides valsts noslēpumam iegūšanai. Otrdienas rītā, pēc Helmaņa paziņojuma par atkāpšanos, pašvaldības izpilddirektors Pēteris Špakovskis sacīja, ka viņa rīcībā nav informācijas par to, ka Helmanis būtu iesniedzis pieprasījumu pielaides valsts noslēpumam saņemšanai.
Pēc pērn vasarā notikušajām pašvaldību vēlēšanām Helmani par Ogres mēru dome ievēlēja 2025. gada 27. jūnijā. Nepilnu mēnesi vēlāk, 16. jūlijā, domes sabiedrisko attiecību pārstāvji paziņoja, ka dienu iepriekš Helmanis apšaudes laikā Ukrainā esot ticis ievainots, nesniedzot sīkāku informāciju par negadījuma apstākļiem un kaitējumu politiķa veselībai.
Pēc šī gadījuma Helmanis nonāca "uz slimības lapas" un ilgu laiku bija vienīgais Latvijas pašvaldības vadītājs, kurš nav pieprasījis pielaidi valsts noslēpumam, vienlaikus solot aizpildīt pielaides valsts noslēpumam saņemšanai nepieciešamo anketu, "tiklīdz būs atguvis veselību".
Ogres domes opozīcijas pārstāvji gan apšaubīja slimības lapas pamatotību, jo politiķis arī oficiālās darbnespējas laikā redzēts domē un televīzijā. Opozīcija arī nesekmīgi mēģināja panākt Helmaņa nomaiņu, kas tika pamatota ar viņa ilgstošo prombūtni.