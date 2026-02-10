Pavasara viesizrādēs dodas izrāde “Džudita” - operete ar operas dvēseli
No 14. marta līdz 14. aprīlim Alūksnē, Liepājā, Cēsīs, Rēzeknē, Slampē un Rīgā ar operetes “Džudita” (apakšvirsraksts – “Kaisles valgos”) pirmiestudējumu Latvijā viesosies Operetes teātris. Galvenajās lomās: Anta Jankovska un Dainis Skutelis vai Anastasija Dolgoņenko un Juris Jope.
Piedalīsies arī citi solisti, koris, dejotāji un orķestris. Diriģents un muzikālais vadītājs – Atvars Lakstīgala, bet izrādes Slampē un Rīgā diriģēs jaunais, daudzsološais diriģents Artūrs Plaudis.
Austriešu-ungāru operetes meistara, šī gada jubilāra Franca Lehāra (Franz/Ferenc Lehár) operetes “Džudita” Latvijas vēsturiskā pirmizrāde notika 3. oktobrī. Operetes teātra iestudējumu veidojis austriešu režisors Gernots Kranners (Gernot Kranner/ Austrija), sadarbībā ar kostīmu mākslinieci Aleksandru Brandneri (Alexandra Brandner/Vācija), scenogrāfu Hervigu Libovicki (Hervig Libowitcky/ Austrija). Diriģents Atvars Lakstīgala, diriģenta asistents Artūrs Plaudis, multimediju māksliniece Ineta Sipunova, horeogrāfe Ieva Kemlere, režisora asistente – Sonora Vaice.
“Nest pasaulē manas dzimtenes, Austrijas, kultūru vienmēr ir bijis mans mūža sapnis. Ar operetes “Džudita” iestudēšanu Latvijā esmu sevi bagātinājis. Esmu pieredzējis to, cik izcili dziedātāji šeit dzīvo un cik brīnišķīgi mūziķi prot iekarot cilvēku sirdis ar mūzikas spēku. Ceru, ka šis iestudējums sniegs klausītājiem jaunas atklāsmes un dzīvesprieku,” stāsta režisors Gernots Kranners.
“Jau ilgāku laiku auklēju ideju iestudēt Latvijā Franca Lehāra “Džuditu”. Tagad tā uzplaukusi sadarbībā ar režisoru Gernotu Kranneru, kurš ir pieredzējis žanra eksperts un izprot tā specifiku, jo ir starptautiski atzīts mākslinieks ar daudzpusīgu profesionālo pieredzi – arī dziedātājs, aktieris, dejotājs, mīms. Ar lieliem panākumiem viņš “Džuditu” iestudējis Lehāra festivālā Bādišlā (Austrijā), tāpēc priecājos, ka viņš atsaucās manam aicinājumam sadarboties. “Džudita” – tā ir pasakaini skaista mūzika un patiess, ekspresīvs stāsts, kas uzdod daudz jautājumu par brīvību, mīlestību un būtiskām dzīves izvēlēm, kas var mainīt dzīves trajektoriju par simtastoņdesmit grādiem,” par jauniestudējumu stāsta Operetes teātra radošā direktore Agija Ozoliņa-Kozlovska.
Austriešu-ungāru operetes meistars, komponists Francs Lehārs (1870–1948) par “Džuditu” sacījis, ka šī operete pārējo viņa radīto, lielākoties komisko darbu vidū izceļas ar dziļāku un dramatiskāku ievirzi. Komponists daiļrades vēlīnajā posmā apzināti vēlējies izveidot skatuves darbu, kurā komiskais, liriskais un dramatiskais elements savijas tik cieši, ka robeža starp operetes un operas žanriem kļūst neskaidra. Tādēļ “Džuditu” dažkārt dēvē par “opereti ar operas dvēseli”. Jā, tajā redzama gan kaislīga, dramatiska mīlas sižeta līnija, gan spēcīgs, gandrīz verdikta cienīgs atrisinājums. Tajā netrūkst operetes vizītkartes – spilgtu melodisku numuru un komikas, taču nerimtīgi klātesoša ir kora un orķestra partitūra, kura ir simfonizēta un nes saturisku slodzi, ar vadmotīvu un vadtembru palīdzību apvienojot izrādi nedalāmā, caurvītā veselumā.
Operetes "Džudita" iestudējums Operetes teātrī ieguvis “Gada skatuves notikums” titulu “Klasikas” TOP 10 jeb 2025. gada košākie muzikālie akcenti Latvijas Radio 3 vērtējumā. To jau novērtējuši skatītāji Rīgā, Cēsīs, Liepājā un Ventspilī un atzinuši, ka iestudējums izdevies krāšņs, ar spēcīgu radošo mākslinieku komandu, skanīgu Pola Bernarda-Bernota veidotu orķestra instrumentācijas pārlikumu un trāpīgu, kvalitatīvu Evitas Mamajas libreta tulkojumu latviešu valodā. Izrāde saņēmusi pozitīvas, atbalstošas teātra un mūzikas kritiķu atsauksmes: gan par psiholoģiski dziļu galveno un otrā plāna lomu tēlotāju aktierspēli, gan diriģentu niansēto darbu un filigrāno, jūtīgo mūziķu spēli, kā arī par izrādes vizuālo risinājumu.
Titullomā – Anta Jankovska (Itālija) vai Anastasija Dolgoņenko. Oktavio lomā – Dainis Skutelis vai Juris Jope. Citās lomās: Jolanta Strikaite, Emīls Kivlenieks, Nauris Indzeris, Inmārs Sikle, Patrīcija Kozlovska, Henrijs Kozlovskis, kā arī koris, dejotāji un simfoniskais orķestris.
Izrādes notiks divos sastāvos, – ar Antu Jankovsku un Daini Skuteli galvenajās lomās: 14. martā plkst.18.00 Alūksnes kultūras centrā, 27. martā plkst.19.00 Rēzeknes koncertzālē “Gors”, kā arī benefices izrāde 14. aprīlī plkst.19.00 VEF Kultūras pilī, un ar Anastasiju Dolgoņenko un Juri Jopi galvenajās lomās: 20. martā plkst.19.00 Liepājas teātrī, 29. martā plkst.17.00 Slampes kultūras pilī un 10. aprīlī plkst.19.00 koncertzālē “Cēsis”.
Biļetes var iegādāties “Biļešu paradīzē”. Studentiem, skolēniem, pensionāriem, daudzbērnu ģimenēm un personām ar invaliditāti atlaides.
Iestudējums tapis ar Altum un VKKF līdzfinansējumu.
Izrādes:
14.martā 18:00 Alūksnes Kultūras centrā
20. martā 19:00 Liepājas teātrī
27. martā 19:00 Latgales Gorā
29. martā 17.00 Slampes Kultūras pilī
10. aprīlī 19:00 Koncertzālē Cēsis
14. aprīlī 19:00 VEF kultūras pilī