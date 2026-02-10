Atstādinātais Rēzeknes mērs Bartaševičs sola turpināt turēt roku uz "pilsētas pulsa"
Pielaidi valsts noslēpumam nesaņēmušais Rēzeknes domes priekšsēdētājs Aleksandrs Bartaševičs ("Kopā Latvijai"/LPV), kurš otrdien atstādināts no amata, sociālajos tīklos raksta, ka joprojām tur roku uz pulsa un turpinās kontrolēt doto solījumu izpildi.
Viņš aicina rēzekniešus "lieki neuztraukties", jo "formālais ministra lēmums neatņem mūsu tiesības sekmēt pilsētas attīstību". Viņš uzsver, ka pašvaldības budžets ir apstiprināts ar rezervi, remonti un renovācijas ir ieplānotas, braukšanas atvieglojumi sabiedriskajā transportā apstiprināti, bet pašvaldības dienesti strādā.
"Es joprojām turu roku uz pulsa un kontrolēju to solījumu izpildi, kurus mūsu partija jums deva pirms vēlēšanām. Par laimi, man apkārt ir profesionāļu komanda, kurai var uzticēties un kura ir strādājusi un ir gatava arī turpmāk strādāt Rēzeknes un tās cilvēku labā," vēstījumu noslēdz politiķis.
Jau ziņots, ka viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrs Raimonds Čudars (JV) mēru atstādināja no amata, ņemot vērā, ka Bartaševičam nav izsniegta speciālā atļauja pieejai valsts noslēpumam.
Ministrs rīkojumā paskaidrojis, ka atstādināšana nav uzskatāma par sodu vai galīgu lēmumu par amata zaudēšanu. Gadījumā, ja lēmums par pielaides atteikumu tā pārsūdzēšanas rezultātā tiks atzīts par neatbilstošu, Bartaševičs, to saņemot, varēs atsākt amata pienākumu pildīšanu. Savukārt, ja speciālā atļauja netiks piešķirta, viņam būs pienākums atstāt amatu, jo viņš vairs neatbildīs likumā noteiktajām prasībām amata pienākumu turpmākai pildīšanai.
Ministra rīkojumā iekļauts arī Rēzeknes mēra paskaidrojums. Tajā Bartaševičs pauž viedokli, ka viņš kā domes priekšsēdētājs nav pārkāpis ārējos normatīvos aktus. Tāpat Bartaševičs apliecinājis, ka Valsts drošības dienesta lēmumu atteikt pielaidi apstrīdēs ģenerālprokuroram, kā arī nepieciešamības gadījumā ģenerālprokurora lēmumu pārsūdzēs Administratīvajā apgabaltiesā.
Bartaševičs savā paskaidrojumā norāda, ka, pieņemot lēmumu par atstādināšanu, ministram ir jāpierāda domes priekšsēdētāja atstādināšanas samērīgums.
Politiķis apgalvo, ka ne "Pašvaldību likuma", ne arī citu likumu normas neparedzot, ka domes priekšsēdētājs nevarētu pildīt amata pienākumus gadījumā, ja viņš nav saņēmis speciālo atļauju darbam ar valsts noslēpumu.
Izvērtējot Bartaševiča paskaidrojumā sniegto informāciju, ministrs secinājis, ka pašvaldības domes priekšsēdētājs nav pieņēmis lēmumu atkāpties no amata.
Ministrs uzskata, ka mēra paskaidrojumā minētais nav uzskatāms par objektīvu pamatu pieļaut, ka Bartaševičs turpina pildīt domes priekšsēdētāja amatu.
Ministrs aizvadītajā nedēļā pieprasīja Rēzeknes mēru atkāpties no amata, jo viņš nav saņēmis pielaidi valsts noslēpumam, tomēr Bartaševičs turpināja vadīt domi.