"airBaltic" paziņo par izmaiņām repatriācijas lidojumiem no Dubaijas
Latvijas nacionālās aviokompānijas "airBaltic" paziņojusi, ka gaidāmajos repatriācijas lidojumos no Dubaijas ieviestas izmaiņas.
Kā norāda kompānija, repatriācijas lidojumiem, kas plānoti piektdien ar izlidošanas laiku no Dubaijas plkst. 17.50 un 18.50 pēc Dubaijas laika, ir mainīta izlidošanas lidosta no Dubaijas starptautiskās lidostas uz Al Maktuma starptautisko lidostu. "airBaltic" norāda, ka visi attiecīgie pasažieri saņems īsziņu ar individuālu informāciju par izmaiņām un turpmāk veicamajām darbībām. Lidsabiedrība aicina pasažierus rūpīgi sekot līdzi saņemtajai informācijai.
Jau ziņots, ka vakar, tikai dienu pirms "airBaltic" plānotā repatriācijas lidojuma no Dubaijas Apvienotajos Arābu Emirātos sakarā par iespējamiem raķešu draudiem tika izsludināta ārkārtas trauksme un valsts iedzīvotāji tika aicināti nekavējoties meklēt patvērumu tuvākajā drošajā ēkā.
Tāpat Jauns.lv jau vēstīja, ka valdība ceturtdien ārkārtas sēdē, kas noritēja aptaujas kārtībā, nolēma piešķirt 752 000 eiro Latvijas valstspiederīgo repatriācijai un evakuācijai no AAE. Ņemot vērā drošības situāciju Tuvo Austrumu reģionā, ĀM sadarbībā ar Satiksmes ministriju (SM) uzdots nodrošināt Latvijas valstspiederīgajiem "airBaltic" organizētus repatriācijas reisus no attiecīgā reģiona. Vienlaikus ĀM, ja nepieciešams, jānodrošina Latvijas valstspiederīgo evakuācija no AAE ar sauszemes transportu uz AAE kaimiņvalstīm.
Valdība vienojās, ka, īstenojot repatriācijas un evakuācijas pasākumus, prioritāte piešķirama ģimenēm ar bērniem, nepilngadīgajiem, personām ar veselības un kustību traucējumiem, grūtniecēm, senioriem, personām ar invaliditāti, bērniem bez pavadoņa un citām sociāli mazaizsargātajām personām. Tāpat valdība lēma, ka aviopasažierim līdzmaksājums aviobiļetes iegādei "airBaltic" organizētajam repatriācijas reisam ir 350 eiro.
28. februārī Izraēla un ASV sāka gaisa triecienus pret Irānu. Vairākas ietekmētās valstis pirmajās konflikta dienās pilnībā slēdza savas gaisa telpas, bet 4. martā sāka to daļēju, bet ne pilnīgu atvēršanu. Starp valstīm, kurām Irāna veica atbiles triecienus, ir Izraēla, Katara, AAE, Bahreina un citas reģiona valstis.