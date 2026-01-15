“Zivs pūst no galvas!” Helmanis asi izsakās par Bartaševiču
Ogres mērs Egils Helmanis publiski kritizē Rēzeknes mēru Aleksandru Bartaševiču par krievu valodas izmantošanu vēlētāju uzrunās un aicina veidot vienotu Latvijas nāciju.
“Ja es būtu Rēzeknes mērs, neuzrunātu savus vēlētājus krievu valodā, svinētu 18. novembri, 4. maiju, 16. martu, Rēzeknei piemeklētu sadraudzības pilsētu Ukrainā un palīdzētu ar humanitārajām kravām Ukrainas sadraudzības pilsētai cīņā pret okupantiem,” raksta Helmanis savā "Facebook" ierakstā.
Viņš uzsver, ka problēma nav tikai vietējā līmenī: “Zivs pūst no galvas. Valstī ir pieņemta Nacionālās drošības koncepcija, kas paredz pārstāt translēt krievu valodā sabiedriskajiem medijiem un pārstāt atbalstīt komercmedijus, kuri to dara. Tomēr valdība šo ignorē, un tāpēc dažādi "aleksandri" turpina uzrunāt vēlētājus krievu valodā.”
Helmanis norāda, ka krievu valoda tiek izmantota kā hibrīdkara instruments, tāpēc pret to jāizturas ar augstāko atbildības pakāpi. Viņš uzsver, ka tikai stingra nostāja var mainīt situāciju.
Ogres mērs aicina valdību ar cieņu skaidrot krieviski runājošai kopienai, ka šobrīd ir svarīgi vienoties par kopīgām vērtībām: nosodīt karu, cienīt Latvijas tautas upurus, pieminēt izsūtītos un nogalinātos, kā arī godināt Latvijas partizānus un leģionārus.
“Šie ir pamati, uz kuriem varam būvēt vienotu Latvijas nāciju,” uzsver Egils Helmanis, kritizējot Rēzeknes mēru par neveiksmīgu nostāju un izvēlēm, kas atšķiras no Latvijas valsts intereses.