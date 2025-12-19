Arī apgabaltiesa Bartaševiča atstādināšanu no amata atzīst par tiesisku
Arī Administratīvā apgabaltiesa Rēzeknes mēra Aleksandra Bartaševiča ("Kopā Latvijai"/LPV) atstādināšanu no amata 2023. gadā atzinusi par tiesisku.
Bartaševičs tiesā apstrīdēja toreizējās vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministres Ingas Bērziņas (JV) 2023. gada 2. novembra rīkojumu par viņa atstādināšanu. Savu atstādināšanu no amata Bartaševičs vērtēja kā politiskas kampaņas daļu, kas vērsta pret Rēzeknes pašvaldību un viņu personīgi.
Pirmās instances tiesa politiķa prasību noraidīja, bet spriedums tika pārsūdzēts.
Taču šonedēļ ar Administratīvās apgabaltiesas spriedumu ir noraidīts Bartaševiča pieteikums par Bērziņas rīkojuma atzīšanu par prettiesisku.
Administratīvās apgabaltiesas spriedumu viena mēneša laikā no tā sagatavošanas dienas ir tiesības pārsūdzēt Senāta Administratīvo lietu departamentā.
Ministrijā toreiz skaidroja, ka Rēzeknes domes priekšsēdētājs tika atstādināts par būtiskiem un sistemātiskiem pārkāpumiem, vadot domes darbu un atbildot par pašvaldības budžeta izpildes procesa organizāciju un vadību. Attiecīgie pārkāpumi, kā arī tas, ka domes priekšsēdētājs nav sniedzis faktos balstītu, patiesu, salīdzināmu, saprotamu un pilnīgu informāciju par pašvaldības finansiālo stāvokli un par pašvaldības budžeta sagatavošanu un izpildi, liecina par domes priekšsēdētāja nespēju pildīt savus pienākumus, norādīja ministre.
Rēzeknes pašvaldības 2023. gada budžeta izstrādē tika pieļauti vairāki pārkāpumi, tika secināts Valsts kontroles (VK) veiktajā revīzijā, kurā vērtēts, vai Rēzeknes pašvaldības rīcība budžeta un finanšu vadībā ir atbilstoša regulējumam. Revīzijā VK sniedza negatīvu atzinumu, kā galvenos iemeslus norādot nepietiekamu esošās situācijas izvērtējumu, paļaušanos uz finansējuma pieejamību un budžeta vadības un grāmatvedības uzskaites procesa sadrumstalotību.
Revīzijā tika konstatēts, ka, neraugoties uz pieejamo informāciju par budžeta līdzekļu iztrūkumu vairākās pozīcijās, budžeta izdevumu kontrolskaitlis, kas tika noteikts 2022. gada līmenī, tika samazināts vēl par 8%.
Rezultātā 2023. gada budžets tika virzīts un apstiprināts bez izdevumiem un resursiem to segšanai vismaz trim mēnešiem jeb neieplānojot vismaz 8,68 miljonus eiro.
Revīzijā konstatēti arī būtiski trūkumi budžeta izpildes un kontroles procesā, tostarp budžeta grozījumu sagatavošanā un apstiprināšanā. Piemēram, lai gan Finanšu ministrijā vairākkārt norādīja, ka jaunus aizņēmumus saņemt nav iespējams, kā arī Centrālā finanšu un līgumu aģentūra vairākiem Eiropas Savienības struktūrfondu finansētajiem projektiem šogad apturējusi vismaz trīs miljonus eiro, ne Budžeta vadības grupa, ne Finanšu komiteja, ne dome budžetu attiecīgi nekoriģēja par iepriekš plānotajiem, bet nesaņemtajiem aizņēmumiem 7,77 miljonu eiro apmērā. Rezultātā nav norādīta reālā situācija par finanšu līdzekļu iztrūkumu.
Pārsūdzot viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministra 2023. gada 2. novembra rīkojumu, Bartaševičs lūdza tiesu vērtēt, vai pamatoti konstatēta viņa atbildība par domes kolektīvajiem lēmumiem, kas esot tikuši pieņemti, deputātiem paužot politisko gribu.
Tāpat viņš apstrīdēja ministra secinājumus, ka Rēzeknes dome un tās priekšsēdētājs pārkāpa tiesību normas, neieplānojot pašvaldības 2023. gada budžetā nepieciešamos izdevumus, bez finansiāla seguma īstenojot pašvaldības projektus, nesniedzot ministrijai informāciju.
Bartaševičs Rēzeknes domē atkal ievēlēts 7. jūnijā notikušajās pašvaldību vēlēšanās, bet vēlāk atkārtoti ievēlēts par mēru.