Latvijas tirgū jauna veselības un skaistumkopšanas e-platforma Aptelia.lv
Latvijas tirgū sevi pieteikusi jauna tiešsaistes veselības un skaistumkopšanas produktu platforma Aptelia.lv, kas pircējiem piedāvā plašu preču klāstu dermokosmētikas, uztura bagātinātāju, higiēnas preču un medicīnas ierīču kategorijās. Aptelia.lv uzturētājs ir viens no vadošajiem veselības aprūpes produktu izplatītājiem Baltijas valstīs – Lietuvas uzņēmums “Limedika”, kas ir daļa no starptautiskās “Pelion Group”, vienas no lielākajām veselības aprūpes uzņēmumu grupām Eiropā. Šāda organizatoriska pieeja patērētājiem ļauj nodrošināt operatīvas piegādes un konkurētspējīgas cenas pat piesātināta tirgus apstākļos.
Aptelia.lv darbība Latvijā balstās centralizētos un augsti automatizētos loģistikas risinājumos, tostarp mūsdienīgā noliktavu infrastruktūrā, kur e-komercijas pasūtījumu apstrādē tiek izmantota automatizēta pasūtījumu šķirošanas sistēma — mūsdienīgs risinājums, kas līdz šim farmācijas nozares e-komercijā izmantots salīdzinoši reti. Šī tehnoloģija ļauj būtiski paātrināt pasūtījumu komplektēšanu, samazināt kļūdu risku un nodrošināt paredzamu piegādes laiku — parasti 1–2 darba dienu laikā. Platformas piederība starptautiskai uzņēmumu grupai un sadarbība ar veselības aprūpes produktu izplatītāju “Limedika” ļauj efektīvāk plānot iepirkumus un piegādes ķēdes, veidojot konkurētspējīgu piedāvājumu gan sortimenta, gan cenu ziņā.
Kā norāda Julius Grigaliunas, Aptelia.lv vadītājs Latvijā, uzņēmums Latvijā vēlas veidot ilgtermiņa attiecības ar klientiem: “Mūsu mērķis Latvijā ir padarīt augstas kvalitātes veselības un skaistumkopšanas produktus viegli pieejamus – par godīgu cenu un veidā, kas atbilst mūsdienu dzīvesveidam. Jau ilgāku laiku strādājot Zviedrijā, Polijā un Lietuvā esam redzējuši, cik svarīgas klientiem ir ērtības, pārredzamība un ātra piegāde, un šo pašu pieeju vēlamies piedāvāt arī Latvijas patērētājiem. Aptelia.lv mērķis ir kļūt par uzticamu ilgtermiņa partneri, nevis tikai vēl vienu interneta veikalu.”
Iepirkšanās vietne Aptelia.lv jau ir uzsākusi darbību Latvijas tirgū, un platformā šobrīd pieejams vairāk nekā 5000 veselības un skaistumkopšanas produktu klāsts, ko paredzēts pakāpeniski paplašināt.
Sākotnējā darbības posmā iezīmējušās vairākas raksturīgas Latvijas patērētāju uzvedības tendences. Veselības un skaistumkopšanas preču segmentā īpaša uzmanība tiek pievērsta e-veikalu uzticamībai – pirms pasūtījuma veikšanas rūpīgi tiek izvērtētas atsauksmes, uzņēmuma izcelsme un nereti notiek arī tieša saziņa ar klientu atbalstu. Vienlaikus novērojams aktīvs cenu salīdzināšanas process, izmantojot cenu salīdzināšanas platformas. Lēmumu pieņemšanā būtisku lomu spēlē arī bezmaksas piegādes iespējas un akciju piedāvājumi populārākajās preču kategorijās.
Ņemot vērā sezonalitāti, pieprasītāko produktu vidū ir gan labi zināmu zīmolu dermokosmētika, gan uztura bagātinātāji – īpaši imunitāti veicinoši produkti, tostarp zivju eļļa un D vitamīns. Vienlaikus vērojama arī pieaugoša interese par lokāli mazāk pazīstamiem zīmoliem, kas jau ir sevi pierādījuši un guvuši patērētāju uzticību kaimiņu tirgos.
Interesanti, ka ne tikai Latvijā, bet Baltijas valstīs kopumā vairums pircēju priekšroku dod preču piegādei uz pakomātiem, nevis piegādei mājās. Nereti e-veikala izvēli ietekmē arī tas, vai tas piedāvā piegādi ar klientam vēlamo loģistikas pakalpojumu sniedzēju. Īpaša nozīme ir iekštelpu pakomātiem, kurus aptelia.lv piedāvā kā vienu no piegādes iespējām, nodrošinot kosmētikas un uztura bagātinātāju uzglabāšanai piemērotākus apstākļus un pasargājot temperatūras ziņā jutīgus produktus gan ziemas salā, gan vasaras karstumā.
Aptelia.lv ienākšana Latvijas tirgū papildina augošo veselības un skaistumkopšanas e-komercijas segmentu ar starptautiskā pieredzē balstītu un vietējam tirgum pielāgotu piedāvājumu. Darbojoties veselības un skaistumkopšanas preču segmentā, aptelia.lv īpašu uzmanību pievērš normatīvo prasību ievērošanai, produktu autentiskumam un drošiem iepirkšanās procesiem, tostarp datu aizsardzībai un skaidriem preču atgriešanas nosacījumiem.
Turpmākajā attīstības posmā aptelia.lv plāno pakāpeniski paplašināt piedāvājumu un pielāgot platformas funkcionalitāti vietējā tirgus vajadzībām, vienlaikus saglabājot fokusu uz produktu kvalitāti, pārskatāmu iepirkšanās procesu un efektīvu piegādi.