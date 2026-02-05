“Sita un pieslēdza pie radiatoriem!” Policija pabeigusi izmeklēšanu par ilgstošu vardarbību pret zēnu Liepājā
Valsts policijas amatpersonas ir pabeigušas izmeklēšanu kriminālprocesā par miesas bojājumu nodarīšanu un ilgstošu vardarbību pret mazgadīgu zēnu Liepājā, kurš aizbēdzis no mājām, kur bija piesiets pie radiatoriem. Krimināllietas materiāli ir nosūtīti prokuratūrai kriminālvajāšanas uzsākšanai.
Pagājušā gada 27. augustā Valsts policijā saņemta informācija par iespējamu vardarbību ģimenē Liepājā, kuras rezultātā cietis mazgadīgs zēns. Par bērna miesas bojājumiem policiju un ārstniecības iestādi informēja jaunieša radiniece, kura tos bija pamanījusi. Reaģējot uz saņemto informāciju, Valsts policijas Kurzemes reģiona pārvaldes Dienvidkurzemes iecirkņa amatpersonas uzsāka kriminālprocesu par cietsirdību un vardarbību pret mazgadīgo un, saņemot ekspertīžu rezultātus, atbilstoši miesas bojājumu smaguma pakāpei kriminālprocesu pārkvalificēja pēc Krimināllikuma 126.panta otrās daļas 3.punkta un 7.punkta, proti, par vidēja smaguma miesas bojājuma tīšu nodarīšanu, ja tās izdarītas pret personu, ar kuru noziedzīgā nodarījuma izdarītājs ir pirmajā vai otrajā radniecības pakāpē un šim pantam, saskaņā ar Krimināllikumu ir bargāks soda apmērs.
Izmeklēšanas gaitā noskaidrots, ka vardarbība pret bērnu notikusi ilgstoši, bet īpaši saasinājusies vasaras brīvlaika laikā. Bērna māte un patēvs, paužot neapmierinātību ar zēna uzvedību, regulāri pielietoja fizisku spēku – jaunietis ticis piesiets pie radiatoriem ar ķēdēm un zeķubiksēm, kā arī fiziski ietekmēts. Papildus fiziskai vardarbībai bija arī draudu izteikšana un citi apstākļi, kas ietekmēja zēna ikdienu un dzīves apstākļus ģimenē. Īpaši satraucoši ir tas, ka kaimiņi par notiekošo nebija ziņojuši atbildīgajiem dienestiem, lai gan vēlāk atzina – bērna kliedzieni un raudas bijušas dzirdamas vairākkārt.
Pagājušā gada 2.oktobrī Valsts policijas Kurzemes reģiona pārvaldes Dienvidkurzemes iecirkņa Izmeklēšanas nodaļas amatpersonas vērsās tiesā ar lūgumu piemērot bērna mātei drošības līdzekli – apcietinājumu. Tiesa šo lūgumu noraidīja, piemērojot otro bargāko drošības līdzekli – mājas arestu. Savukārt 3. oktobrī tiesa apmierināja policijas lūgumu par apcietinājuma piemērošanu bērna patēvam, un šis drošības līdzeklis stājās spēkā.
Pēc notikušā zēns tika nogādāts drošā vidē un ģimenē vairs nav atgriezies. Savukārt zēna mammai un patēvam joprojām ir spēkā piemērotie drošības līdzekļi.
Valsts policija ir pabeigusi izmeklēšanu kriminālprocesā par vidēja smaguma miesas bojājuma tīšu nodarīšanu, ja tās izdarītas pret personu, ar kuru noziedzīgā nodarījuma izdarītājs ir pirmajā vai otrajā radniecības pakāpē. Saskaņā ar Krimināllikumu, par šādu noziedzīgu nodarījumu soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz pieciem gadiem vai ar īslaicīgu brīvības atņemšanu, vai ar probācijas uzraudzību.
Valsts policija uzsver, ka neviena persona netiek uzskatīta par vainīgu, kamēr tās vaina noziedzīga nodarījuma izdarīšanā nav pierādīta likumā noteiktajā kārtībā.
Vardarbība atstāj smagas un ilgstošas sekas, un nevienam nevajadzētu ar to samierināties klusējot. Valsts policija aicina iedzīvotājus nepalikt vienaldzīgiem un ziņot par vardarbības gadījumiem. Ja esi cietušais, liecinieks vai tev ir informācija par vardarbību, nekavējoties sazinies ar policiju — tava rīcība var būt izšķiroša, lai pasargātu gan cietušo, gan sabiedrību kopumā.