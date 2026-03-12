Pēdējā diennaktī pie Mežotnes ūdens līmenis svārstījies nepilna metra intervālā
Sākoties ledus iešanai Lielupē, pēdējā diennaktī pie Mežotnes ūdens līmenis svārstījies nepilna metra intervālā, straujāks ūdens līmeņa kāpums reģistrēts arī Ogres upē pie Ogres un Gaujā pie Siguldas, liecina Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra dati.
Agrā ceturtdienas rītā Lielupē pie Mežotnes ūdens līmenis ir 35 centimetrus augstāks nekā trešdienas rītā. Ledus iešanas dēļ ūdens līmenis svārstījies arī Mūsā pie Bauskas, kopumā tas turpina paaugstināties.
Arī Lielupes lielākajā daļā ūdens līmenis kāpj; pie Jelgavas pēdējā nedēļā tas paaugstinājies vien par 30 centimetriem.
Daļā Lielupes pieteku ūdens līmenis pazeminās. Bērzē pie Līvbērzes kopš pagājušās nedēļas beigām ūdens atkāpies par 65 centimetriem, Tērvetē pie Bramberģes - par 30 centimetriem.
Svētē pie Ūziņiem kopš 8. marta ūdens līmenis ir praktiski nemainīgs. Misā pie Lielveisiem turpinās lēns ūdens līmeņa kāpums.
Trešdien Ogres upē pie Ogres un naktī uz ceturtdienu Gaujā pie Siguldas reģistrēts straujāks ūdens līmeņa kāpums, kas liecina par iespējamu ledus iešanu un ledus sastrēgumu veidošanos.
Daugavā un lielā daļā Latgales upju turpinās pakāpeniska ūdens līmeņa celšanās. Lielākajā daļā Kurzemes upju, kā arī upēs Vidzemes ziemeļrietumos ir visai zems ūdens līmenis, pali beigušies.