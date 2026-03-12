ASV amatpersonas Floridā tikušās ar Krievijas delegāciju: "Vienojāmies uzturēt kontaktus"
Foto: AFP/Scanpix
Donalda Trampa īpašais sūtnis Stīvs Vitkofs.
Pasaulē

ASV amatpersonas Floridā tikušās ar Krievijas delegāciju: "Vienojāmies uzturēt kontaktus"

Ārzemju nodaļa

Jauns.lv/LETA

ASV amatpersonas trešdien Floridā tikušās ar Krievijas delegāciju, ko vadīja Krievijas diktatora Vladimira Putina sūtnis Kirils Dmitrijevs, naktī uz ceturtdienu paziņojis ASV prezidenta Donalda Trampa īpašais sūtnis Stīvs Vitkofs.

ASV amatpersonas Floridā tikušās ar Krievijas dele...

"Krievijas delegācija, ko vada īpašais sūtnis Kirils Dmitrijevs, šodien Floridā tikās ar ASV delegāciju, kuras sastāvā bija īpašais sūtnis Stīvs Vitkofs, Džareds Kušners un Baltā nama vecākais padomnieks Džošs Grunbaums," paziņoja Vitkofs.

Viņš nesniedza sīkāku informāciju par sarunām, vien norādīja, ka "puses apsprieda vairākus jautājumus un vienojās uzturēt kontaktus."

Vitkofs pirms šīs tikšanās pauda cerību, ka sarunās par Krievijas uzsāktā kara pret Ukrainu noregulējumu tuvojas pagrieziena punkts.

Tēmas

Donalds TrampsASVKrievijaUkrainaVladimirs PutinsBaltais namsFloridaStīvs Vitkofs

Citi šobrīd lasa