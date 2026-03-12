Donalda Trampa īpašais sūtnis Stīvs Vitkofs.
Pasaulē
Šodien 09:49
ASV amatpersonas Floridā tikušās ar Krievijas delegāciju: "Vienojāmies uzturēt kontaktus"
ASV amatpersonas trešdien Floridā tikušās ar Krievijas delegāciju, ko vadīja Krievijas diktatora Vladimira Putina sūtnis Kirils Dmitrijevs, naktī uz ceturtdienu paziņojis ASV prezidenta Donalda Trampa īpašais sūtnis Stīvs Vitkofs.
"Krievijas delegācija, ko vada īpašais sūtnis Kirils Dmitrijevs, šodien Floridā tikās ar ASV delegāciju, kuras sastāvā bija īpašais sūtnis Stīvs Vitkofs, Džareds Kušners un Baltā nama vecākais padomnieks Džošs Grunbaums," paziņoja Vitkofs.
Viņš nesniedza sīkāku informāciju par sarunām, vien norādīja, ka "puses apsprieda vairākus jautājumus un vienojās uzturēt kontaktus."
Vitkofs pirms šīs tikšanās pauda cerību, ka sarunās par Krievijas uzsāktā kara pret Ukrainu noregulējumu tuvojas pagrieziena punkts.