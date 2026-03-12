"Lufthansa" piloti sāk divu dienu streiku. Atcelti vairāki simti lidojumu
Vācijas aviokompānijas "Lufthansa" piloti ceturtdien sākuši divu dienu streiku, kura dēļ gaidāma vairāku simtu lidojumu atcelšana.
Sagaidāms, ka šis streiks visvairāk ietekmēs lidsabiedrības darbību Minhenes un Frankfurtes lidostās.
"Lufthansa" gan paziņojusi, ka abās streika dienās tiks nodrosināta vismaz puse regulāro lidojumu, bet tālo lidojumu maršrutos sagaidāms, ka tiks nodrošināti līdz pat 60% reisu.
Tikmēr arodbiedrība "Vereinigung Cockpit" norāda, ka šis streiks nebūšot tik plašs, kā pagājušajā mēnesī rīkotais streiks.
Arodbiedrība lēš, ka streika dēļ varētu tikt atcelti aptuveni 300 lidojumi, kas būtu pietiekami, lai sasniegtu vēlamo ietekmi.
"Vereinigung Cockpit" streikam ceturtdien un piektdien aicinājusi pievienoties vairāk nekā 5000 "Lufthansa", "Lufthansa Cargo" un "Lufthansa Cityline" pilotu.
"Lufthansa" piloti pieprasa palielināt pensiju pabalstus, un "Vereinigung Cockpit" skaidro, ka lidsabiedrība vēl nav izteikusi jaunu piedāvājumu pēc streika pagājušajā mēnesī.
Aviokompānijas piloti un arī stjuarti 12. februārī rīkoja streiku, kura dēļ tika atcelti gandrīz 800 lidojumi.
"Lufthansa" grupā ietilpst arī Austrijas nacionālā lidsabiedrība "Austrian Airlines", Šveices nacionālā aviokompānija "Swiss", Beļģijas nacionālā lidsabiedrība "Brussels Airlines", Itālijas nacionālā aviokompānija "ITA Airways" un Vācijas zemo cenu lidsabiedrība "Eurowings".
"Lufthansa" pieder arī 10% Latvijas nacionālās lidsabiedrības "airBaltic" akciju.