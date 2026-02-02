Paziņots, kur Rīgā drīkst atrasties uz ledus, Daugavas šķērsotāji paši atbildīgi par risku
Kamēr pēdējā laikā Latvijā valda spelgonis, veicot ledus kārtas veidošanos uz upēm un ezeriem, Rīgas dome publicējusi sarakstu ar vietām, kur no 3. februāra būs atļauts atrasties uz atsevišķu ūdenstilpju ledus.
Ilgstoši saglabājoties aukstam laikam, iedzīvotājiem ir atļauts uzturēties uz vairāku Rīgā esošu ūdenstilpju un jūras piekrastes ūdeņu ledus. Vienlaikus jāņem vērā, ka ledus ne visur var būt pietiekami biezs un drošs, tāpēc daudzās vietās atrašanās uz ledus ir aizliegta.
Aizliegums atrasties uz ledus neattiecas uz:
● Ķengaraga dīķi (papildus Ķengaraga dīķī aizliegts atrasties uz ūdenstilpes ledus 20 m attālumā no Daugavas ietekas);
● ūdenstilpes Vladimira Kudojara parkā;
● ūdenstilpes Viestura dārzā;
● ūdenstilpes Uzvaras parkā;
● Mazjumpravas muižas dīķi (papildus Mazjumpravas muižas dīķī aizliegts atrasties uz ūdenstilpes ledus 20 m attālumā no Daugavas ietekas);
● Bābelīti;
● Dambjezeru;
● Gaiļezeru;
● Velnezeru;
● Bolderājas karjera ūdenskrātuvi.
Tāpat uz ledus atļauts kāpt:
● Vecdaugavas posmos no Vēlavu ielas 3A līdz Vēlavu ielai 35, no Zvejniekciema ielas 21B līdz Mangaļsalas prospektam, kā arī no Airu ielas 83A līdz Zvejas ielai 12 (papildus Vecdaugavā aizliegts atrasties uz ūdenstilpes ledus 100 m attālumā no Audupes ietekas);
● Ķīšezerā (papildus Ķīšezerā aizliegts atrasties uz ūdenstilpes ledus 900 m attālumā no Mīlgrāvja tilta, 200 m attālumā no Langas ietekas Ķīšezerā, 1000 m attālumā no
Juglas upes ietekas Ķīšezerā un 50 m attālumā no ietekas Ķīšezerā pie Ezermalas ielas 12);
● uz Māras dīķa (papildus Māras dīķī aizliegts atrasties uz ūdenstilpes ledus 200 m
attālumā no Mārupītes ietekas un 100 m attālumā no Friča Brīvzemnieka ielas un Ojāra
Vācieša ielas krustojuma);
● Juglas ezerā (papildus Juglas ezerā aizliegts atrasties uz ūdenstilpes ledus
300 m attālumā no Juglas upes iztekas, 400 m attālumā no Juglas upes ietekas Juglas ezerā un 150 m attālumā no Piķurgas ietekas Juglas ezerā);
● Miltiņpungas posmā no Brīvības gatves 417 līdz Vidzemes alejai 1 (papildus Miltiņpungā aizliegts atrasties tuvāk par 80 m no dzelzceļa tilta);
● līcī Juglas kanālā pie Jaunciema gatves 8F (papildus aizliegts atrasties 50 m attālumā no ietekas Juglas kanālā);
● Ziemeļupē pie SIA “Rīgas ūdens” bioloģiskās notekūdeņu attīrīšanas stacijas “Daugavgrīva” (papildus Ziemeļupē aizliegts atrasties 100 m attālumā no ietekas Buļļupē).
● Āgenskalna līča posmā no Raņķa dambja līdz Balasta dambim 15 (papildus Āgenskalna līcī aizliegts atrasties uz ūdenstilpes ledus tuvāk par 80 m no Mārupītes ietekas un tuvāk par 70 m no Zunda kanāla ietekas) un posmā starp AB dambi un Kuģu ielu līdz Balasta dambim 15;
● Kojusalas grāvja posmos no Saulrieta krastmalas 37 līdz Krasta ielai 5 (papildus
Kojusalas grāvī aizliegts atrasties uz ūdenstilpes ledus tuvāk par 120 m no Daugavas
ietekas);
● Hapaka grāvja posmos no Lielupes ielas 15A līdz Daugavgrīvas šosejai 5 k-7,
Hapaka grāvja posmu no Daugavgrīvas šosejas līdz Daugavgrīvas šosejai 2 (papildus
Hapaka grāvī aizliegts atrasties uz ūdenstilpes ledus tuvāk par 50 m no Daugavgrīvas
šosejas);
● Bieķengrāvja posmos no Mūkusalas ielas 75 līdz Mazajai Bauskas ielai 35A,
Bieķengrāvja posmā no Mūkusalas ielas 51 līdz Mūkusalas ielai 62;
● Kundziņsalas attekas posmos no Uriekstes ielas 14B līdz Kundziņsalas
2. līnijai, Kundziņsalas attekas posmā no Kundziņsalas 1. līnijas 19 līdz Kundziņsalas 1. līnijai 32;
● Mazās Daugavas posmos no Mūkusalas ielas 11 līdz Zaķusalas krastmalai 27,
Mazās Daugavas posmā no Lucavsalas līča peldvietas līdz Bukaišu ielai 12 k-14;
● Loču kanāla posmos no Lielupes ielas 1 k-6 līdz Spailes ielai 5 (papildus Loču
kanālā aizliegts atrasties uz ūdenstilpes ledus tuvāk par 150 m no Daugavas);
● Zunda posmā no Daugavgrīvas ielas 65A līdz Mazajai Ūdens ielai 1 k-1;
● Krēmeru baseina posmā no Beķergrāvja ielas 5 līdz Beķergrāvja ielai 3;
● Andrejostas posmā no Eksporta ielas 1A līdz Andrejsalas ielai 3A;
● Buļļupes posmā no Vakarbuļļu ielas 2 līdz Birzes ielai 18;
● Daugavas posmos no Pils laukuma 3 līdz Kaļķu ielai 1, Daugavas posmā no
Grēcinieku ielas 34 līdz 13. janvāra ielai 33, Daugavas posmā no Lastādijas ielas 2 līdz
Krasta ielai 1, Daugavas posmā no Krasta ielas 1D līdz Saulrieta krastmalai 43, Daugavas
posmā no Saulrieta krastmalas 47 k-1 līdz Latgales ielai 324D (papildus Daugavas posmos
aizliegts atrasties uz ūdenstilpes ledus tuvāk 50 m no tiltiem un pārvadiem).
Pašvaldība vērš uzmanību, ka ledus biezums dažādās vietās var būt atšķirīgs, simtprocentīgu drošību garantēt nav iespējams, tādēļ iedzīvotājiem jābūt uzmanīgiem un pašiem jāizvērtē sava drošība, kāpjot un atrodoties uz ledus.
Paaugstinātas bīstamības periodu uz Rīgas ūdenstilpju ledus nosaka Rīgas pilsētas izpilddirektors ar rīkojumu, kas stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā parakstīšanas, attiecīgi šis papildinātais saraksts stājas spēkā no 3. februāra. Šī rīkojuma izpildi kontrolē Rīgas pašvaldības policijas priekšnieks.
Atbildība par neatļautu atrašanos uz ledus ir noteikta Administratīvo sodu likumā. Par likuma pārkāpumu piemēro brīdinājumu vai naudas sodu līdz 100 eiro.
Pagaidām Rīgas pašvaldības policija nav sodījusi nevienu iedzīvotāju, kurš šajās dienās staigājis pa ledu Daugavā, bet iespēju robežās veikusi preventīvas pārrunas, aģentūru LETA informēja policijas pārstāve Ieva Lukaža-Apalupa.
Sociālajos tīklos brīvdienās tika publicēti video un fotoattēli, kuros bija redzams, ka iedzīvotāji pārvietojas pa ledu Daugavā, Rīgas centrā. Pašvaldības policijas Drošības uz ūdens pārvalde esot informēta par šiem gadījumiem.
Pašvaldības policisti reaģēja uz vairākiem izsaukumiem saistībā ar personu atrašanos uz ledus vietās, kur tobrīd atrašanās nebija atļauta. Vienlaikus tika nodrošināta ledus stāvokļa monitorēšana Daugavā posmos no Vanšu tilta līdz pat Rumbulas rajonam, lai pārliecinātos par ledus stāvokli un tā biezumu visos tās posmos, skaidroja Lukaža-Apalupa.