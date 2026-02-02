Bargā sala dēļ Bauskas novada skolās mācības notiks attālināti
Šodien Bauskas novada pašvaldības skolās mācību process notiks attālināti, liecina informācija novada mājaslapā.
Pašvaldības vispārizglītojošo skolu 1.-12. klašu izglītojamajiem mācību process ar rīkojumu noteikts mājas apstākļos, organizējot attālinātas mācības vai citas alternatīvas metodes. Noteikts, ka izglītojamie izglītības iestādi klātienē neapmeklē.
Līdz ar to izglītības iestāžu direktoriem vai nozīmētajai atbildīgajai personai ir uzdevums nodrošināt ikviena vecāka informēšanu par šāda mācību procesa organizēšanas veidu, informēt ēdināšanas pakalpojuma sniedzējus par ēdināšanas organizēšanu un skolēnu regulāro pārvadājumu nodrošinātājus par transporta organizēšanu šajā datumā. Pašvaldība transportu šajā datumā nenodrošina.
Ja nepieciešams, izglītības iestādei jārod individuāli risinājumi, paredzot mācību procesa un ēdināšanas organizēšanu atsevišķi, ja izglītojamā vecāki izsaka nepieciešamību bērnam vai jaunietim pirmdien uzturēties izglītības iestādē, nodrošinot izglītojamā atvešanu uz izglītības iestādi un nogādāšanu mājās personīgi.
Pirmsskolas izglītības iestādes strādās ierastajā režīmā un uzņems tos izglītojamos, par kuru atvešanu uz un no izglītības iestādes atbildību uzņemas vecāki.
Bauskas Bērnu un jauniešu centra un profesionālās ievirzes skolu darba organizāciju nosaka iestāžu vadītāji.
Šāds rīkojums izdots, lai nodrošinātu vienotu pieeju.
Tas pamatots ar Ministru kabineta noteikumu "Higiēnas prasības izglītības iestādēm, kas īsteno vispārējās pamatizglītības, vispārējās vidējās izglītības, profesionālās pamatizglītības, arodizglītības vai profesionālās vidējās izglītības programmas" punktu, kurā noteikts, ka izglītojamie neapmeklē izglītības iestādi, ja gaisa temperatūra ir zemāka par mīnus 20 un mīnus 25 grādiem.
Pirmdien valstī ir izsludināts brīdinājums par ļoti zemu gaisa temperatūru - līdz mīnus 30 grādiem.