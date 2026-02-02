Stindzinošs rīts! Vairākās Latvijas vietās krituši aukstuma rekordi
Pirmdien līdz plkst. 5 desmit novērojumu stacijās un Rīgas lidostā pārspēts 2. februāra aukstuma rekords, tai skaitā labots nacionālais rekords, liecina Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra dati.
Zemākā gaisa temperatūra naktī bija -31,7 grādi Staļģenē, kur atrodas novērojumu stacija "Jelgava". Iepriekšējais lielākais sals, kas Latvijas teritorijā reģistrēts 2. februārī, bija -30,8 grādi 2012. gadā Zosēnos.
Jāņem vērā, ka 2. februāra aukstuma rekordi ir "pieticīgāki" nekā citos datumos mēneša sākumā. Salīdzinājumam, 1. februāra rekords Latvijā ir -41,1 grāds, savukārt 8. februāra un visa gada rekords ir -43,2 grādi; abi reģistrēti Daugavpilī 1956. gadā.
Vietējais temperatūras rekords pirmdien labots ne tikai Jelgavas, bet arī Bauskas, Dagdas, Daugavpils, Dobeles, Liepājas, Pāvilostas, Rucavas, Skrīveru un Stendes novērojumu stacijā.
Tie ir pirmie pārspētie temperatūras rekordi Latvijā šajā gadā, kā arī pirmie aukstuma rekordi kopš pērnā gada augusta.
Piecos rītā gaisa temperatūra LVĢMC novērojumu tīklā bija no -10,6 grādiem Kolkā un -14 grādiem Madonā līdz -29,3 grādiem Daugavpils novērojumu stacijā un -31 grādam Staļģenē.
Saskaņā ar "Latvijas Valsts ceļu" datiem zemākā temperatūra līdz pieciem rītā bija -29 grādi vairākās vietās Zemgalē un Vidzemes dienvidrietumos.
Valsts austrumos rīts caurmērā ir siltāks nekā Latvijas centrālajā un rietumu daļā, jo pūš lēns līdz mērens ziemeļu vējš un debesis vietām kļuvušas mākoņainas. Savukārt Lietuvā sals vietām sasniedzis 34 grādus.
Gaisa kvalitāte laba līdz viduvēja. Vietām dūmaka un sarma.
Rīgā skaidras debesis, lēns vējš un bezvējš, gaisa temperatūra aptuveni -20 grādi centrā un līdz -26 grādiem piepilsētā. Rīgas lidostā ar -25 grādiem pārspēts 2012. gada 2. februāra rekords, kad termometra stabiņš noslīdēja līdz -23,8 grādiem.
Arī Liepājas un Ventspils lidostā sals naktī sasniedzis 25 grādus.
Maksimālā gaisa temperatūra svētdien LVĢMC novērojumu tīklā bija no -8,4 grādiem Kolkā līdz -17,6 grādiem Dagdā.
Augstākā gaisa temperatūra Eiropā 1. februārī bija +20 grādi Spānijā un Grieķijā, +22 grādi Kiprā. Zemākā gaisa temperatūra naktī uz pirmdienu -34 grādi Lietuvā un Somijā, kā arī -37 grādi Krievijas ziemeļos.