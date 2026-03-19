Satiksmes ministrs Atis Švinka iztur Saeimas balsojumu par demisijas pieprasījumu
Saeimā nav gūts atbalsts opozīcijā esošās partijas “Latvija pirmajā vietā” (LPV) frakcijas iesniegtajam Satiksmes ministra Ata Švinkas (P) demisijas pieprasījumam.
Par neuzticības izteikšanu nobalsoja 48 deputāti, pret 50, bet viens deputāts atturējās. Jau vēstīts, ka opozīcijā esošā LPV Saeimas frakcija iesniegusi Švinkas demisijas pieprasījumu saistībā ar dzelzceļa projekta "Rail Baltica" pārvaldību.
Partija uzskata, ka jāmaina satiksmes ministrs, jo problēmas "Rail Baltica" pārvaldības un realizācijas gaitā esot "sasniegušas kritisku robežu". LPV ieskatā, neraugoties uz Valsts kontroles un sabiedrības iepriekš pausto aso kritiku par vājo uzraudzību, procesa nepārskatāmību un informācijas pēctecības trūkumu iepriekšējā ministra Kaspara Briškena (P) pilnvaru laikā satiksmes ministra Švinkas darbības periodā situācija neesot uzlabojusies.
Opozīcijas partija uzskata, ka "joprojām vērojama nepietiekama finansējuma plūsmas kontrole un vāja struktūrvienību koordinācija, kas liecina par sistēmisku nespēju nodrošināt valsts stratēģisko interešu aizsardzību "Rail Baltica" projekta vadībā".
Ziņots arī, ka atbilstoši "RB Rail" informācijai "Rail Baltica" pirmās kārtas izmaksas Baltijā varētu sasniegt 14,3 miljardus eiro, no tiem Latvijā - 5,5 miljardus eiro, tomēr ir iespējams potenciāls ietaupījums līdz 500 miljoniem eiro no tehnisko risinājumu optimizācijas, kā arī ir iespējami citi ietaupījumi.
Kopējās projekta izmaksas atbilstoši izmaksu un ieguvumu analīzei Baltijā var sasniegt 23,8 miljardus eiro. Iepriekšējā izmaksu un ieguvumu analīzē 2017. gadā tika lēsts, ka projekts kopumā izmaksās 5,8 miljardus eiro.
"Rail Baltica" projekts paredz izveidot Eiropas standarta sliežu platuma dzelzceļa līniju no Tallinas līdz Lietuvas un Polijas robežai, lai tālāk ar dzelzceļu Baltijas valstis būtu iespējams savienot ar citām Eiropas valstīm. Baltijas valstīs plānots izbūvēt jaunu, 870 kilometru garu Eiropas sliežu platuma (1435 mm) dzelzceļa līniju ar vilcienu maksimālo ātrumu 240 kilometri stundā.