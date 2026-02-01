Naktī Latvijā gaidāms ļoti bargs sals. Skolēni pirmdien dažviet varēs neapmeklēt skolu
Ja gaisa temperatūra ir zemāka par mīnus 20℃, skolu neapmeklē bērni līdz 12 gadu vecumam.
Naktī Latvijā gaidāms ļoti bargs sals. Skolēni pirmdien dažviet varēs neapmeklēt skolu

Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs (LVĢMC) lielākajā daļā Latvijas teritorijas izsludinājis oranžo laikapstākļu brīdinājumu, norādot, ka termometra stabiņš naktī var noslīdēt līdz -31 grādam.

Svētdienas, 1. februāra, vakarā un naktī uz 2. februāri gaidāms stiprs sals ar gaisa temperatūru -20...-24°, lielā teritorijas daļā līdz -25...-29°, bet vietām dienvidos - arī līdz -30...-31°. Gaisa temperatūra pakāpeniski sāks paaugstināties rīt priekšpusdienā, brīdina LVĢMC. Oranžais laikapstākļu brīdinājums valstī spēkā no svetdienas plkst. 19.00 līdz pirmdienas plkst. 8.00, bet dzeltenais brīdinājums spēkā no svētdienas plkst. 16.00 līdz pirmdienas plkst. 10.00.

Gaisa temperatūra vietām valsts dienvidos var noslīdēt -31 grādam.
Tikmēr Izglītības un zinātnes ministrija 29. javāra paziņojumā norādīja, ka tuvākajās dienās tiek prognozēts liels sals, un atgādināja informāciju par izglītības iestāžu apmeklēšanu aukstā laikā.

  • Ja gaisa temperatūra ir zemāka par mīnus 20℃, skolu neapmeklē bērni līdz 12 gadu vecumam.
  • Ja gaisa temperatūra ir zemāka par mīnus 25℃, skolu neapmeklē bērni no 13 gadu vecuma.

LVĢMC norāda, ka ļoti stipra sala laikā pastāv veselības traucējumu risks atsevišķām iedzīvotāju grupām, piemēram, gados vecākiem cilvēkiem un zīdaiņiem, arī bezpajumtniekiem. "Lai izvairītos no ķermeņa atdzišanas un apsaldējumiem, nodrošinies ar salam piemērotu apģērbu, kā arī, atrodoties ārā, izvairies no mazkustības! Neaizmirsti parūpēties par mājdzīvniekiem - neatstāj tos ilgstoši ārā! Pastāv infrastruktūras elementu un transporta kustības traucējumu risks. Mehāniskie transportlīdzekļi var būt neiedarbināmi, var plīst nepietiekami nosiltināti ūdensvadi, kā arī apkures sistēmu paaugstinātas noslodzes dēļ pastāv augstāks uguns nelaimes risks," norāda LVĢMC.

