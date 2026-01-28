Liepājā izsludina 2026. gada sociālās iekļaušanas projektu līdzfinansēšanas konkursu
Liepājas pašvaldība izsludina 2026. gada sociālās iekļaušanas projektu līdzfinansēšanas konkursu ar kopējo fondu 130 000 eiro, lai atbalstītu biedrības un nodibinājumus sociālo pakalpojumu pieejamības uzlabošanai un riskam pakļauto iedzīvotāju iekļaušanai.
Lai veicinātu sabiedriski nozīmīgu aktivitāšu īstenošanu sociālajā jomā, iesaistot dažādas mērķa grupas, Liepājas valstspilsētas pašvaldība izsludina sociālās iekļaušanas veicināšanas projektu līdzfinansēšanas konkursu 2026. gadam. Konkursa kopējais finansējums ir 130 tūkstoši eiro.
Konkursa mērķis ir atbalstīt Liepājas biedrības un nodibinājumus, lai uzlabotu sociālo pakalpojumu pieejamību un veicinātu to iedzīvotāju sociālo iekļaušanos, kuriem ir paaugstināts sociālās atstumtības risks, tostarp uzlabot šo cilvēku labbūtību, prasmes un iespējas dzīvot patstāvīgi, iesaistīties izglītībā, darba tirgū un sabiedrībā kopumā.
Konkursa ietvaros tiek atbalstītas programmas un pasākumi, kas vērsti uz personām ar invaliditāti vai garīgās attīstības traucējumiem, trūcīgām personām, pirmspensijas vecuma cilvēkiem un senioriem, bezdarbniekiem, bez noteiktas dzīvesvietas palikušajiem, kā arī cilvēkiem ar atkarību problēmām un citām līdzīgām cilvēku grupām.
Biedrības un nodibinājumi, kas plāno iesniegt projektu pieteikumus, aicināti apmeklēt informatīvo semināru, kas notiks ceturtdien, 5. februārī, plkst. 11.00 Peldu ielā 5. Dalību seminārā lūgums iepriekš pieteikt, darba laikā zvanot pa tālruni: 63 404 722.
Projektu pieteikumi jāiesniedz elektroniski līdz 22. februārim Liepājas e-pakalpojumu portālā: epakalpojumi.liepaja.lv.
Projektu pieteikumus var iesniegt Liepājas biedrības un nodibinājumi, kas ir reģistrēti Sociālo pakalpojumu sniedzēju reģistrā.
2025. gadā pašvaldības līdzfinansējumu 130 000 eiro apmērā savu projektu īstenošanai saņēma četras nevalstiskās organizācijas, kopīgi nodrošinot sociālās iekļaušanas pakalpojumus vairāk nekā 220 unikāliem dalībniekiem. Biedrībai “Miera osta” piešķirti 39 105 eiro, biedrībai “Liepājas Neredzīgo biedrība” – 40 000 eiro, biedrībai “House of Hope” – 27 050 eiro un nodibinājumam “Fonds AGAPE” – 23 845 eiro.