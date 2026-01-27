Olaines iedzīvotājs Andrejs pirms 10 gadiem ieguva Krievijas pasi un tagad to rūgti nožēlo. VIDEO
Neapskaužamā situācijā nonācis Olaines iedzīvotājs Andrejs, kurš visu dzīvi nodzīvojis Latvijā, bet 2014. gadā pieņēma lēmumu iegūt Krievijas pasi, vēsta "Bez Tabu".
69 gadus vecais vīrietis norāda, ka Latvijā nodzīvojis visu savu mūžu, te dzīvojuši arī viņa vecāki un uzauguši viņa bērni un mazmazbērni. Tomēr 2014. gadā vīrietis pieņēma kādu lēmumu, ko šobrīd rūgti nožēlo - viņš savu Latvijas nepilsoņa pasi nomainīja pret Krievijas pilsoņa pasi un šobrīd, kad tuvojas pases derīguma termiņa beigas, Krievijas vēstniecība viņu ir "uzmetusi".
2024. gadā, kad tuvojās viņa pases derīguma termiņa beigas, seniors centās pierakstīties uz vizīti Krievijas vēstniecībā, lai saņemtu jaunus dokumentus, tomēr tas nebija iespējams. Tomēr 2025. gada vasarā viņam izdevās iesniegt dokumentus vēstniecībā ar kādas tūrfirmas starpniecību. Pieņemot dokumentus, Andrejs tika informēts, ka jauna pase viņam tiks izgatavota divu mēnešu laikā, tomēr kopš tā laika pagājis ilgs laiks un jaunā pase joprojām nav Andreja kabatā.
Turklāt vīrietim, drīzumā beigsies ne tikai pases termiņš, bet arī divu gadu pagaidu uzturēšanās atļauja, kas nozīmē, ka viņš var tikt no Latvijas izraidīts, turklāt vīrietim vairs neizmaksās Latvijas pensiju un invaliditātes pabalstu.
"Es gribu dzīvot Latvijā. Es visu mūžu esmu dzīvojis Latvijā," asarām acīs norāda Andrejs, norādot, ka nožēlo savu 2014. gadā pieņemto lēmumu.
Viņam Krievijā nav ne radinieku, ne draugu, un, nonākot valstī viņam zustu jebkādi iztikas līdzekļi. Andrejs 2023. gadā centās nokārtot latviešu valodas pārbaudes, tomēr sekmīgu rezultātu viņam liedza iegūt rakstīšanas prasmes. Klausīšanās, runāšanas un lasītprasmes daļā vīrietim veicās labi. Šobrīd viņš atkārtoti pieteicies uz latviešu valodas testiem, ko cer nokārtot februārī.
"Kas traucēja apgūt latviešu valodu visu šo laika periodu? Jo A2 līmenis nav pats grūtākais valodas līmenis," raidījumam pauž Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes pārstāve Madara Puķe. Viņa skaidro, ka tādā gadījumā ja persona, divu gadu laikā, kad spēkā ir pagaidu uzturēšanās atļauja, nav nokārtojusi latviešu valodas pārbaudi un nav iesniegusi dokumentus, lai iegūtu pastāvīgā iedzīvotāja statusu, šo dokumentu nav iespējams saņemt. "Ja persona neizpilda to, kas likumā noteikts, PMLP izsniedz izbraukšanas rīkojumu," norāda Puķe.
Nonākot šādā situācijā, turklāt apzinoties, ka var tikt izraidīts no Latvijas uz Krieviju, kur viņam neviena nav, Andrejs jūtas sagrauts. Raidījums norada, ka Andrejs joprojām ir tiesīgs vērsties PMLP un iestāde izvērtēs šo gadījumu individuāli.
Vairāk skaties video!