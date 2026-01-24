FOTO: kormūzikas balvu par mūža ieguldījumu saņem Jānis Erenštreits; gada koris - "Kamēr..."

Pasniegtas kormūzikas balvas 2025
Trešo reizi pasniegtas Kormūzikas balvas, godinot 2025. gada spilgtākos notikumus un personības nozarē.
Sestdien, 24. janvārī, Ventspils koncertzālē "Latvija" trešo reizi pasniegtas Kormūzikas balvas, godinot 2025. gada spilgtākos notikumus un personības nozarē.
Balvu par mūža ieguldījumu kormūzikā saņēma leģendārais diriģents un pedagogs Jānis Erenštreits. Erenštreits, kurš ir viens no zēnu koru kustības pamatlicējiem Latvijā un ilggadējs Rīgas Doma kora skolas direktors, novērtēts par neatsveramu ieguldījumu bērnu muzikālajā audzināšanā un Dziesmu svētku tradīcijas stiprināšanā.
Nominācijā "Gada koris" uzvaras laurus plūca Rīgas valstspilsētas pašvaldības kultūras iestāžu apvienības koncertorganizācijas "Ave Sol" jauniešu koris "Kamēr..." (mākslinieciskais vadītājs Jurģis Cābulis, diriģents Patriks Kārlis Stepe). 2025. gadā kolektīvs jau ceturto reizi izcīnīja Eiropas kormūzikas "Grand Prix", kļūstot par vienīgo kori pasaulē ar šādiem panākumiem.
Par "Gada kora vadītāju" atzīts Edgars Vītols, kura vadībā darbojas vairāki kolektīvi, tostarp LU jauktais koris "Aura" un Rīgas Valsts 2. ģimnāzijas jauktais koris. Žūrija izcēlusi Vītola spēju ne tikai sasniegt augstus mākslinieciskos rezultātus, bet arī iedvesmot un vienot plašus dziedātāju kolektīvus.
Sabiedrisko mediju portāla "LSM.lv" skatītāju balsojumā "Gada diriģenta" titulu ieguva Augšdaugavas novada kultūras centra "Vārpa" jauktā kora "Latgale" un Daugavpils Valsts ģimnāzijas kora "Dveiņuva" diriģente Anita Zarāne.
Kategorijā "Gada kormūzikas koncerts Rīgā" balvu saņēma XIII Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku "Garīgs koncerts" (mākslinieciskais vadītājs Gints Ceplenieks). Savukārt par labāko koncertu ārpus Rīgas atzīts Liepājas Tautas mākslas un kultūras centra jauktā kora "Laiks" 20 gadu jubilejas cikla noslēguma koncerts "LAIK(S)METS".
Par "Gada jaunradi kormūzikā" godināta komponiste Laura Jēkabsone par skaņdarbiem multimediālajam uzvedumam "Māls", kas tapa programmas "Cēsis – Latvijas kultūras galvaspilsēta 2025" ietvaros.
Nominācijā "Gada kormūzikas ieraksts" balvu saņēma Rīgas projektu kora debijas albums "Jau izplaukuši", kurā ieskaņoti sešu latviešu komponistu jaundarbi.
Kategorijā "Gada pārsteigums" balvu ieguva dokumentālā filma "Dziesmu avoti 1866" (režisore Dace Micāne-Zālīte), kas stāsta par pirmajiem latviešu skolēnu koru svētkiem. Savukārt Rīgas 6. vidusskola saņēma apbalvojumu kā "Gada kultūras, izglītības iestāde, kultūrvieta" par mērķtiecīgu darbu muzikālās izglītības un koru tradīciju kopšanā.
"Latvijas kormūzikas ainava ir ļoti bagāta. Mēs varam būt lepni, ka kormūzika ir tik aktīva, vitāla un spilgtiem notikumiem pilna visos reģionos un Rīgā," pasākumā uzsvēra Latvijas Diriģentu asociācijas vadītāja Agita Rimšēviča.
Kormūzikas balva ir vienīgais šāda veida apbalvojums Latvijā, un to organizē Dziesmu svētku biedrība sadarbībā ar Latvijas Diriģentu asociāciju.