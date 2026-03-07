Smiltenes novadā noteikts kravu pārvadāšanas aizliegums pa diviem lauku ceļiem Blomes pagastā
Lai novērstu pašvaldības autoceļu bojājumus sliktu klimatisko apstākļu dēļ, Smiltenes novada pašvaldība aizliegusi veikt kravu pārvadājumus pa diviem lauku ceļiem Blomes pagastā.
Lai novērstu pašvaldības autoceļu bojājumus sliktu klimatisko apstākļu dēļ, noteikts aizliegums veikt kravu pārvadājumus uz laiku no 2026. gada 5. marta līdz nākamajam rīkojumam pa šādiem Smiltenes novada pašvaldības Blomes pagasta lauku ceļiem:
- "Viķeri-Garoziņa";
- "Jaunaiskrogs-Mitini-Riņģi".
Aizliegums attiecas uz visām juridiskām un fiziskām personām, kuru transportlīdzekļiem vai to sastāviem pilna masa pārsniedz 10 tonnas un kuri izmanto norādītos ceļu posmus mežistrādei, smagu kravu pārvadāšanai, lauksaimniecības zemju apsaimniekošana. Ierobežojums neattiecas uz komunālo pakalpojumu sniedzēju transportlīdzekļiem, kas darbojas pēc iepriekš sastādīta grafika.
Ar visiem aktuālajiem pagaidu transporta masas ierobežojumiem uz pašvaldības autoceļiem iespējams iepazīties novada pašvaldības tīmekļa vietnē.