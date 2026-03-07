Jelgavs novadā: Zaļenieku pagastā uz laiku nosaka transporta masas ierobežojumus
Atkušņa dēļ pašvaldības autoceļu posmi zaudē nestspēju, intensīvas kravas automašīnu kustības rezultātā veidojas satiksmei bīstamas bedres un ceļi kļūst grūti izbraucami. Tāpēc Zaļenieku pagastā atsevišķos ceļu posmos uz laiku ieviesti autotransporta masas ierobežojumi, ziņo Jelgavas novada pašvaldība.
Ir izvietotas ceļa zīmes Nr.312 “Masas ierobežojums”, kas aizliedz braukt transportlīdzekļiem, kuru kopējā faktiskā masa pārsniedz zīmē norādīto.
Atsevišķos Zaļenieku pagasta ceļu posmos uz laiku liegta pārvietošanās transportam, kas smagāks par 7,5 tonnām:
- ZAL21 V1098 Ķemeri - V1075 Bieranti;
- ZAL 24 Bērzkrogs - Mazepes.
Tiek ziņots, ka iestājoties atkusnim, pasliktinās braukšanas apstākļi uz ceļiem, kas ziemā tiek uzturēti ar piebraukta sniega kārtu – tie ir autoceļi ar C un zemāku uzturēšanas klasi un lielākoties ar grants segumu. Uz grants seguma ceļiem un ielām ilgstoša atkušņa rezultātā iestājas šķīdonis, proti, atkušņa ūdeņi un gruntsūdeņi veicina brauktuvju pārmitrināšanos, veidojas izskalojumi un bedres, ceļa segums zaudē nestspēju un braukšanas apstākļi pasliktinās.
Autovadītājiem jārēķinās, ka šķīdoņa laikā grants autoceļu uzturēšana ir apgrūtināta.
Aicina iedzīvotājus būt saprotošiem un atbildīgiem, arī pašiem izvērtēt ceļa stāvokli, izvēloties atbilstošas braukšanas trajektorijas un braukšanas ātrumu, neapdraudot sevi un citus. Ja kādu no bojātajiem posmiem iespējams apbraukt, iespēju robežās aicina izvēlēties citu ceļu.